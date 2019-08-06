Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть РоссиюРИА Новости вчера в 17:24
Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию, об этом он сам заявил в видеоролике на YouTube-канале. По словам дизайнера, он находится в Европе, "в шаге от Атлантического океана".
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Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Обновлено в 03:21
Общество
Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе
Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном
В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 03:18
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Disney снимет ремейки фильмов «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:37
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Политика
В Ливии уничтожен очередной украинский транспортный самолёт
В аэропорту ливийского города Мисрата пара дронов уничтожила транспортный самолёт ИЛ-76ТД, принадлежащий украинской компании «Скайавиатранс», заявила директор компании Елена Малахова, сообщило 6 августа издание Liga.net.
Обновлено в 00:58
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Технологии
Британские ученые нашли способ защититься от нападения чаек
Сотрудники Университета Эксетера (Великобритания) изобрели простой способ помешать чайкам воровать у людей еду.
Обновлено в 04:06
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса
«Сан-Паулу» представил защитника Дани Алвеса в качестве игрока команды.
Обновлено в 03:34
Футбол
«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионов
На матч Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами «Краснодар» и «Порту» проданы все билеты.
Обновлено в 01:12
Культура
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Авто
Раскрыт секрет многолетней службы двигателя
Секрет многолетней службы двигателей у таксистов раскрыл эксперт из редакции журнала «За рулем».
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
ВЭБ выдал первые гарантии для привлечения бизнеса в нацпроекты
За три с лишним месяца госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала около 30 млрд руб. гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров организовал детям незабываемые каникулы в Баку
Накануне фестиваля неутомимый Филипп Киркоров, совершивший перелет из Сочи в Баку, отправился с детьми на прогулку.
Обновлено в 04:09
Баскетбол
«Енисей» сохранил в составе защитника Захарова
Защитник Денис Захаров продлил контракт с красноярским «Енисеем». Предстоящий сезон станет для 26-летнего игрока четвертым в этом клубе.
Обновлено в 03:46
Политика
Пушков объяснил желание посла США досрочно уйти в отставку
В письме, направленном дипломатом главе Белого дома Дональду Трампу, Хантсман выразил желание уйти в отставку не позднее 3 октября 2019 года.
Обновлено в 04:15
Космос
Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено вчера в 19:37