Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из РоссииГазета.Ru 14:37

Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию. На записи он говорит, что ему пришлось срочно уехать из Москвы, и он находится рядом с Атлантическим океаном. Лебедев отметил, что допускает возможность, что не вернется в Россию.
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Российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник и автор «Ководства» - руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика». Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама.Ру». С 2008 года представитель акционеров в компании «Суп», владеющий русскоязычным проектом «Живой Журнал».
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