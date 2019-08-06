Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию. На записи он говорит, что ему пришлось срочно уехать из Москвы, и он находится рядом с Атлантическим океаном. Лебедев отметил, что допускает возможность, что не вернется в Россию.

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

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