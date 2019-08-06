Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть РоссиюРИА Новости вчера в 17:24
Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию, об этом он сам заявил в видеоролике на YouTube-канале. По словам дизайнера, он находится в Европе, "в шаге от Атлантического океана".
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Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Обновлено в 03:26
Здоровье
Любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья
Любимая многими знаменитостями кето-диета, при которой в пищу употребляются блюда с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, может привести к исключению из рациона наиболее полезных продуктов.
Обновлено в 00:53
Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Ирина Шейк в Интернете соблазняет своего нового бойфренда
Всемирно известная российская модель – 33-летняя Ирина Шейк – недавно обзавелась новым бойфрендом, который заменил ей экс-супруга – актера Брэдли Купера.
Обновлено в 02:00
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Футбол
Валерий Газзаев: профессиональный футбол не должен жить на бюджетные деньги
С единственным российским тренером, выигравшим Кубок УЕФА (ЦСКА, 2005 г.), «АиФ» поговорил о проблеме отсутствия амбиций, звёздной болезни и о том, как футболу слезть с госиглы.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт.
Обновлено в 02:53
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Женатый Резо Гигинеишвили не понимает, зачем нужен брак
Резо убежден, что для того, чтобы быть с другим человеком, юридические основания и какие-либо ритуалы не нужны.
Обновлено в 01:37
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ»
Аналитическая компания Headway сообщила о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Актера Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт находится в больнице после перенесенного инсульта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 7 августа.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле
Обновлено в 03:17
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
Обновлено в 01:38
Космос
Мертвые планеты могут «вещать» до миллиарда лет
Магнитное поле между белым карликом и орбитальным ядром планеты может образовывать однополярную индуктивную цепь, при этом ядро действует как проводник благодаря своим металлическим составляющим.
Обновлено вчера в 12:11
Футбол
Диего Форлан объявил о завершении карьеры
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам»
Российская рок-группа «Мумий Тролль» записала саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено вчера в 19:57
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Туристку из Перу избили и ограбили на проспекте Большевиков
Инцидент произошлел 6 августа около 20:35. Двое мужчин европейской внешности набросились на 35-летнюю туристку из Перу.
Обновлено в 01:53
Экономика
Санкции открыли новые имена в бизнесе. Кто сумел обойти эмбарго
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Приамурье нашли живыми двух пропавших девочек
Обновлено в 03:21
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45