Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул РоссиюPiter.tv вчера в 14:30
Во вторник, 6 августа, Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию. Соответствующее заявление российский дизайнер опубликовал на своем официальном канале в YouTube. В начале видеоролика Лебедев отметил, что "по понятным соображениям такое видео нельзя было бы записать в России".
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Кино
Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним
Обновлено в 05:50
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Футбол
«Арсенал» согласовал условия контракта с защитником «Ювентуса» Ругани
Лондонский «Арсенал» договорился об условиях личного контракта с защитником туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, утверждает Corriere dello Sport.
Обновлено в 04:35
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Общество
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Шестеро россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье
Шесть российских туристов получили ранения, двое россиян позже были направлены в больницу Антальи, остальные пострадавшие, в том числе 25-летний водитель, находятся в больнице ALKÜ-Anadolu в Аланье.
Обновлено в 03:19
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Гаджеты
34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре
Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве Михаила Круга, сообщили СМИ
Киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение, признался в убийстве Михаила Круга, передает Mash.
Обновлено в 05:47
Недвижимость
На рынке апартаментов Москвы установлен пятилетний антирекорд
В результате снижения девелоперской активности количество апартаментов, представленных в Москве, по итогам первого полугодия 2019 года уменьшилось на 13%.
Обновлено в 05:09
Общество
Кадастровая палата разъяснила возможности новой дачной амнистии
Специалисты Федеральной кадастровой палаты рассказали о порядке новой дачной амнистии и о том, владельцы каких дач не попадут под нее.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Глюкоза и Александр Чистяков делят имущество
Певица Глюкоза отреагировала на слухи о ее разводе с мужем, появившиеся в последнее время после того, как супруги перестали делиться в соцсетях совместными кадрами, а также посещать вместе светские мероприятия.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана
"Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины", - сказано в ответе президента на сайте электронных петиций.
Обновлено в 06:03
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
«Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
DDR4-5902: новый рекорд разгона памяти покорился компактной материнской плате MSI
Материнская плата MSI Z390I GAMING EDGE AC в компактном исполнении mini-ITX обновила мировой рекорд разгона оперативной памяти типа DDR4, который данный производитель плат помог установить ещё в начале текущего года.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Военные учения «Селенга-2019» пройдут на территории Монголии
15 августа на полигоне «Мунх Хэт» в Монголии стартуют международные военные учения «Селенга-2019».
Обновлено в 04:15
Общество
Погодный коллапс придет в четверг в Москву
Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 миллиардов долларов за один день
В понедельник 5 августа 500 богатейших людей мира стали беднее.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Обновлено 05 августа в 11:14
Здоровье
В Пензе на реконструкцию детской больницы потратят 576 млн рублей
Минздраву дано поручение сформировать актуальный перечень оборудования, необходимого для больницы, проработать вопрос подбора, обучения (переобучения) кадров.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Копенгагене у здания налоговой инспекции прогремел взрыв
В Копенгагене (Дания) у входа в здание налоговой инспекции сработало мощное взрывное устройство.
Обновлено в 04:23