Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из РоссииРИА Новости вчера в 19:01
Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале. В последнем ролике, размещенном на хостинге, дизайнер заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться на родину, поскольку его беспокоит ситуация в стране.
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Артемий Лебедев: «мое заявление о бегстве из РФ нацелено на школьников»
Московский Комсомолецвчера в 19:17
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии
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Обновлено вчера в 19:31
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Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
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Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в Краснодар
В Минздраве Краснодарского края сообщили, что троих пострадавших в результате ДТП под Новороссийском переводят на лечение в Краснодар.
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Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
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Обновлено вчера в 12:07
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В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
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Происшествия
ФСИН проверит сообщения о пытках в «Крестах»
Обновлено вчера в 06:44
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
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Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено 06 августа в 07:46
Политика
Помощник госсекретаря США по странам Латинской Америки ушла в отставку
Помощник госсекретаря США по Западному полушарию Кимберли Брайер подала в отставку.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Украинские СМИ выдали фото тушёнки за «доказательство участия РФ в войне на Донбассе»
Украинские СМИ в очередной раз отличились поисками «доказательств участия России» в вооружённом конфликте на Донбассе.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
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Здоровье
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У животных с клиническими признаками проявления африканской чумы свиней (АЧС) взяты анализы, результаты которых будут озвучены позже, тем не менее уже сейчас власти муниципалитета начали предпринимать меры по нераспространению заболевания.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова
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Обновлено вчера в 22:41
Интернет
Операторы мобильной связи расширяют сети 4G в Якутии
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
В Иркутской области выявлены попытки устраивать лесные пожары с целью скрыть незаконные вырубки, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
Обновлено 06 августа в 07:31
Армия и оружие
Солдат ВСУ лишился пальцев руки при взрыве дымовой шашки в Донбассе
"Разаренко получил взрывную травму, в результате которой ему были ампутированы три пальца правой кисти", — отметил Осадчий.
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
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Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Обновлено вчера в 20:24
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На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri
Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
Названы преимущества российского Су-57 перед американскими F-22 и F-35
Эксперт сравнил российский истребитель пятого поколения Су-57 с американскими F-22 и F-35.
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Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры Пирумова об УДО
Обновлено вчера в 09:06
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Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
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Эксперт рассказал о возможности развития рака от курения кальяна
Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал, может ли развиться онкологическое заболевание от курения кальяна или электронных сигарет.
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