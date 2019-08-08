Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из РоссииРИА Новости вчера в 19:01
Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале. В последнем ролике, размещенном на хостинге, дизайнер заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться на родину, поскольку его беспокоит ситуация в стране.
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Залил лютейшую *** на Youtube — и большее из подозрений у зрителей — что я снял это на хромакей! Там стопроцентная бессмысленная либеральная *** для школьников.
— Артемий Лебедев, российский дизайнерDP.RU 00:35
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Артемий Лебедев: «мое заявление о бегстве из РФ нацелено на школьников»
Московский Комсомолецвчера в 19:17
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