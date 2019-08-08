Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из РоссииРИА Новости вчера в 19:01

Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале. В последнем ролике, размещенном на хостинге, дизайнер заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться на родину, поскольку его беспокоит ситуация в стране.
Читать в источнике
Комментировать64
Артемий Лебедев
Залил лютейшую *** на Youtube — и большее из подозрений у зрителей — что я снял это на хромакей! Там стопроцентная бессмысленная либеральная *** для школьников.
— Артемий Лебедев, российский дизайнерDP.RU 00:35

Подробнее о событии

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свои слова об отъезде из России

URA.Ruвчера в 22:48

Артемий Лебедев объяснил свое заявление об отъезде из России

РБКвчера в 22:16

Артемий Лебедев признался в розыгрыше с отъездом из России

Ридусвчера в 17:27

Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

Lenta.ruвчера в 19:49

Артемий Лебедев: «мое заявление о бегстве из РФ нацелено на школьников»

Московский Комсомолецвчера в 19:17

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

РИА Новостивчера в 19:01

Артемий Лебедев объяснил свои слова об отъезде из России

Газета.Ruвчера в 20:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Происшествия

МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Обновлено вчера в 22:16
Политика

В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от своей «заботы»

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек призвал президента Украины Владимира Зеленского избавить крымчан от демонстрируемой им неубедительной и неискренней "заботы".
Обновлено в 00:22
Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Происшествия

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52

Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 52.
Обновлено в 01:22
Здоровье

Патологии, при которых лучше не пугаться

Внезапные смерти молодежи после пробежки часто случаются из-за этого недуга.
Обновлено вчера в 19:22
Энергетика

Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ

Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

К сотрудникам ФБК пришли с обысками

К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер

Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Политика

Атамбаев заявил, что стрелял во время попытки задержания

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что стрелял во время попытки задержания, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:06
Футбол

Кононов назвал «Спартак» и «Тун» равными командами

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с швейцарским "Туном", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:53
Политика

Зеленский срочно позвонил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему пришлось срочно позвонить президенту России Владимиру Путину из-за обострения ситуации на Донбассе.
Обновлено вчера в 04:18
Шоу-бизнес

Продюсерский центр Фадеева запрещает выступать певице Наргиз

Обновлено вчера в 18:06
Авто

Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил бюджетную версию

Напомним, Nissan Kicks для индийского рынка построен на одной базе с российским Renault Duster.
Обновлено в 00:05
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено вчера в 11:55
Общество

Раздел о музеях открылся на портале mos.ru

ТАСС/, Новый раздел, посвященный московским музеям, галереям и усадьбам, открылся на портале mos.ru.
Обновлено в 00:40
Политика

Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Гаджеты

Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Гаджеты

Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 18:14
Транспорт

Водителей без ОСАГО начали вычислять по дорожным камерам

В Москве запустили в тестовом режиме систему автоматической проверки ОСАГО с помощью дорожных камер.
Обновлено вчера в 02:24
Футбол

Жезус дисквалифицирован на два месяца

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца за поведение после удаления в финальном матче Кубка Америки.
Обновлено в 01:57
Футбол

Сане может потребоваться операция

Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол

Фанаты «Интера» поприветствовали Лукаку в аэропорту Милана

Несмотря на поздний прилёт в Милан (2 часа ночи по местному времени), в аэропорту бельгийца встретили около 500 фанатов "нерадзурри".
Обновлено вчера в 23:09
Финансы

В Белоруссии анонсировали снижение ставки рефинансирования

«С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля

В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 01:33
Политика

Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей

Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Политика

Следователь требует завести уголовное дело на Сталина

Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено вчера в 21:01
Баскетбол

Пол Джордж пропустит начало сезона

Форвард "Клипперс" Пол Джордж не поможет команде на старте нового сезона в НБА.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре

Обновлено вчера в 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артемий Лебедев
Российский дизайнер
Российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник и автор «Ководства» - руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика». Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама.Ру». С 2008 года представитель акционеров в компании «Суп», владеющий русскоязычным проектом «Живой Журнал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное