Политика

Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из РоссииLenta.ru вчера в 19:49

Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале. Он признался, что реакция подписчиков его расстроила.
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«Забытый всеми, пошёл по пути Алибасова»: В Сети объяснили поведение Лебедева

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Артемий Лебедев объяснил свое заявление об отъезде из России

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Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

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Московский Комсомолецвчера в 19:17

Артемий Лебедев объяснил свои слова об отъезде из России

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Артемий Лебедев признался в розыгрыше с отъездом из России

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Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Мэрия Москвы заметила резкий рост ДТП с такси

С начала 2019 года в Москве количество ДТП с участием такси выросло на 15% в годовом измерении, сообщил глава городского департамента транспорта, заместитель мэра Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:16
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В Крыму продали бывшую дачу Брежнева

В Крыму продали бывшую государственную дачу № 1 в Нижней Ореанде, которая была одним из самых любимых мест отдыха генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, сообщает «Интерфакс».
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Происшествия

ФСИН выявила нарушения в «Крестах»

В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
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Происшествия

Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео

Резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, которую дважды пытался взять штурмом спецназ республики, сняли на видео.
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Авто

Новый Renault Logan покажут в 2020 году, а Sandero станет кроссовером

Ожидается, что новые Logan, Sandero и Sandero Stepway покажут в Европе в 2020—2021 годах, а возможными площадками для их премьеры могут стать автосалоны в Париже (октябрь 2020-го) и Женеве (март 2021-го).
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Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова

Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
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Один из претендентов на акции из дела Baring Vostok готов заключить сделку

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Политика

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Российская сторона считает случившееся внутренним делом страны, отметили в МИД. Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах.
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Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
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Пенсионерка сутки простояла в трясине, рыком отпугивая медведя

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Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

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Технологии

Роскачество оценило мобильные приложения операторов связи

Роскачество проверило самые популярные мобильные приложения крупных сотовых операторов в российском сегменте магазинов Google Play и AppStore.
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Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
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Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе

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Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии

«Сирия выразила категорическое неприятие объявленного США и Турцией соглашения о создании так называемой безопасной зоны, подчеркнув, что это представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит SANA заявление сирийских властей.
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Политика

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Обновлено вчера в 10:36
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Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
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На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

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СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
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МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
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«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы

Спартак проведет в четверг первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с Туном.
Обновлено в 02:15
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ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
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На юге Швеции у мэрии произошел мощный взрыв

На юге Швеции прогремел взрыв рядом с мэрией города Ландскруна. Инцидент произошел в ночь на 8 августа.
Обновлено в 05:18
Происшествия

От лесных пожаров в Сибири пострадало около 13 тысяч животных

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В Госдуме предложили запретить водить такси без гражданства РФ

В тексте документа говорится о том, что в такси запретят работать мигрантам без гражданства РФ и российских прав.
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Обновлено вчера в 21:38
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В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
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Артемий Лебедев
Российский дизайнер
Российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник и автор «Ководства» - руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика». Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама.Ру». С 2008 года представитель акционеров в компании «Суп», владеющий русскоязычным проектом «Живой Журнал».
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