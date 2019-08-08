Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале. В последнем ролике, размещенном на хостинге, дизайнер заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться на родину, поскольку его беспокоит ситуация в стране.

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

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