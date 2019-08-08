Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из РоссииРИА Новости вчера в 19:01
Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале. В последнем ролике, размещенном на хостинге, дизайнер заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться на родину, поскольку его беспокоит ситуация в стране.
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Артемий Лебедев: «мое заявление о бегстве из РФ нацелено на школьников»
Московский Комсомолецвчера в 19:17
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Музыка
Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева "MALFA" направил в адрес певицы Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом и намерении запретить артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, сообщила в разговоре с РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
Посольство РФ в Киргизии работает в обычном режиме
Посольство РФ в Киргизии работает в обычном режиме, угрозы безопасности для граждан России в стране нет, заявила дипмиссия.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Новороссийском
Водитель автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем под Новороссийском, мог уснуть за рулем.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Общество
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
Apple сохранила лидерство на рынке «умных» часов
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Ирина Шейк вместе с мамой и дочкой уехала отдыхать на Ибицу
Недавно 33-летняя звезда улетела на Ибицу в компании мамы и дочки.
Обновлено в 03:44
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri
Известно, что в начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, подаваемые голосовому помощнику, и начала подготовку нового программного обеспечения, позволяющего пользователям не участвовать в скомпрометированной программе.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
CША ввели новые санкции против России
Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено 05 августа в 13:26
Происшествия
В Лужском районе пьяный мужчина случайно выстрелил женщине в живот
7 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в деревне Славянка Лужского района женщина получила огнестрельное ранение.
Обновлено в 02:42
Общество
У половины россиян нашлись непогашенные кредиты
Более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты, и это на 6% меньше, чем два года назад (57%), свидетельствую результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Тульской области напали на кандидата в депутаты облдумы
Неизвестные напали на кандидата в депутаты Тульской областной думы от КПРФ Юрия Корецких.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева в колонии проведет матч с клубом ПФЛ
Команда «Золотой лев» составлена из заключенных исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание Кокорин и Мамаев.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Кино
Квентин Тарантино посетил Россию
Популярный голливудский режиссер приехал в Россию, чтобы презентовать свой новый фильм.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело по факту незаконной рубки леса
В Красноярском крае возбудили дело по факту обнаружения незаконной заготовки древесины, которая вырубалась под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса.
Обновлено в 03:46
Авто
Прекращено производство Volkswagen Golf R
В новом отчете Volkswagen Group говорится, что актуальное поколение Golf R будет снято с производства до конца года.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
На западе Москвы мужчину ограбили на 9,4 миллиона рублей
Ущерб оценивается в 9,4 миллиона рублей. В частности, были украдены 100 тысяч долларов, 13,5 тысяч евро, ноутбук и кошелек.
Обновлено в 03:32
Экономика
Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году
Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года).
Обновлено в 03:45