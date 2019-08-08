Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из РоссииРИА Новости вчера в 19:01

Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале. В последнем ролике, размещенном на хостинге, дизайнер заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться на родину, поскольку его беспокоит ситуация в стране.
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Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

Lenta.ruвчера в 19:49

Артемий Лебедев объяснил свое заявление об отъезде из России

РБКвчера в 22:16

Артемий Лебедев объяснил свои слова об отъезде из России

Газета.Ruвчера в 20:09

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свои слова об отъезде из России

URA.Ruвчера в 22:48

Артемий Лебедев: «мое заявление о бегстве из РФ нацелено на школьников»

Московский Комсомолецвчера в 19:17

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

РИА Новостивчера в 19:01

Артемий Лебедев признался в розыгрыше с отъездом из России

Ридусвчера в 17:27
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Политика

Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания

Обновлено в 02:21
Музыка

Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева "MALFA" направил в адрес певицы Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом и намерении запретить артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, сообщила в разговоре с РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика

Посольство РФ в Киргизии работает в обычном режиме

Посольство РФ в Киргизии работает в обычном режиме, угрозы безопасности для граждан России в стране нет, заявила дипмиссия.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Новороссийском

Водитель автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем под Новороссийском, мог уснуть за рулем.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией

По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Обновлено в 03:36
Общество

ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер

Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Происшествия

В России захотели завести уголовное дело на Сталина

В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Гаджеты

Apple сохранила лидерство на рынке «умных» часов

Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Ирина Шейк вместе с мамой и дочкой уехала отдыхать на Ибицу

Недавно 33-летняя звезда улетела на Ибицу в компании мамы и дочки.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Свидетель по делу об убийстве Михаила Круга задушил двоих сокамерников

Обновлено в 03:16
Гаджеты

На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri

Известно, что в начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, подаваемые голосовому помощнику, и начала подготовку нового программного обеспечения, позволяющего пользователям не участвовать в скомпрометированной программе.
Обновлено вчера в 20:53
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

CША ввели новые санкции против России

Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено 05 августа в 13:26
Происшествия

В Лужском районе пьяный мужчина случайно выстрелил женщине в живот

7 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в деревне Славянка Лужского района женщина получила огнестрельное ранение.
Обновлено в 02:42
Общество

У половины россиян нашлись непогашенные кредиты

Более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты, и это на 6% меньше, чем два года назад (57%), свидетельствую результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа

Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

В Тульской области напали на кандидата в депутаты облдумы

Неизвестные напали на кандидата в депутаты Тульской областной думы от КПРФ Юрия Корецких.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол

Команда Кокорина и Мамаева в колонии проведет матч с клубом ПФЛ

Команда «Золотой лев» составлена из заключенных исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание Кокорин и Мамаев.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Кино

Квентин Тарантино посетил Россию

Популярный голливудский режиссер приехал в Россию, чтобы презентовать свой новый фильм.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Красноярском крае возбудили дело по факту незаконной рубки леса

В Красноярском крае возбудили дело по факту обнаружения незаконной заготовки древесины, которая вырубалась под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса.
Обновлено в 03:46
Авто

Прекращено производство Volkswagen Golf R

В новом отчете Volkswagen Group говорится, что актуальное поколение Golf R будет снято с производства до конца года.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

На западе Москвы мужчину ограбили на 9,4 миллиона рублей

Ущерб оценивается в 9,4 миллиона рублей. В частности, были украдены 100 тысяч долларов, 13,5 тысяч евро, ноутбук и кошелек.
Обновлено в 03:32
Экономика

Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году

Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года).
Обновлено в 03:45
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Артемий Лебедев
Российский дизайнер
Российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник и автор «Ководства» - руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика». Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама.Ру». С 2008 года представитель акционеров в компании «Суп», владеющий русскоязычным проектом «Живой Журнал».
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