Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале. Он признался, что реакция подписчиков его расстроила.

Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

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