Политика

Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из РоссииLenta.ru 19:49

Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале. Он признался, что реакция подписчиков его расстроила.
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Артемий Лебедев
Российский дизайнер
Российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник и автор «Ководства» - руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика». Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама.Ру». С 2008 года представитель акционеров в компании «Суп», владеющий русскоязычным проектом «Живой Журнал».
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