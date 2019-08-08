Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из РоссииLenta.ru 19:49
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале. Он признался, что реакция подписчиков его расстроила.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Баскетбол
Пол Джордж пропустит начало сезона
Форвард "Клипперс" Пол Джордж не поможет команде на старте нового сезона в НБА.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
Обновлено в 16:36
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Политика
Помпео провёл телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии
Государственный секретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Обновлено в 21:09
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Столтенберг: НАТО не давало России никаких обещаний по расширению
НАТО не давало России никаких гарантий того, что не будет включать другие страны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:33
Футбол
Тренер «Туна» считает, что его команда может пройти «Спартак»
Матч "Тун" - "Спартак" состоится 8 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 11:10
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене
Отмечается, что в результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые Отряды сепаратистов из Южного переходного совета в среду совершили попытку переворота в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца
Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено в 15:28
Здоровье
Эксперт ВОЗ рассказал, можно ли получить рак легких от кальяна
Одной из основных предотвратимых причин заболевания раком легких у человека является употребление табака.
Обновлено в 20:35
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
София Ротару отмечает день рождения в Крыму
Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено в 03:03
Культура
83-летний Валентин Гафт был экстренно госпитализирован с инсультом
Утром 7 августа телеканал «РЕН ТВ» передал, что Валентин Гафт был доставлен в одну из московских больниц около недели назад.
Обновлено в 05:18
Общество
Названо число пострадавших от пожара в Сибири животных
Названо число животных, которые могли пострадать во время лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.
Обновлено в 16:42
Общество
Взявшую сына на митинг семью хотят лишить родительских прав
Обновлено вчера в 07:41
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Политика
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Объединение Германии "не произошло бы без русских", которые также смогли предотвратить убийства, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено в 19:51
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.
Обновлено в 10:32
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью четверга принёс в регион до 60% месячной нормы осадков.
Обновлено в 20:24
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Дагестанцы в соцсетях осудили слова Кадырова об имаме Шамиле
Обновлено в 16:58
Авто
За ржавый Kia Rio россиянка отсудила 1,5 миллиона рублей
В Орловской области женщина отсудила у автомобильного производителя 1,5 миллиона рублей за ржавую машину.
Обновлено в 13:18