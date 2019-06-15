Футбол
Артем Ребров: «Сказали, что оперированное плечо лучше, чем здоровое»Спорт-Экспресс 06:55
Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал свое состояние в преддверии сборов команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Артём Ребров: «Врачи сказали, что правое плечо лучше, чем левое, которое не оперировали»
Спорт БИЗНЕС Online06:44
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:08, Вашингтон
Транспорт
Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов
В Центре организации дорожного движения сообщили, что число угонов в Москве снизилось в три раза.
Обновлено в 10:57
Здоровье
Собянин: московская поликлиника №133 получила международное признание
Детская поликлиника №133 в Москве получила международный статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:02
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Политика
Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%
Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Политика
Испанский суд не стал отменять национальный ордер на арест Пучдемона
Верховный суд Испании отказался отменить национальный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали туристы из России
15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею сноса памятника воинам-освободителям
Мэр Риги Дайнис Турлайс раскритиковал преложение о сносе установленного в городе памятника воинам-освободителям.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Теннис
Берреттини и Оже-Альяссим сыграют в финале турнира в Штутгарте
Итальянец Маттео Берреттини и канадец Феликс Оже-Альяссим стали финалистами теннисного турнира в Штутгарте, призовой фонд которого составляет почти 680 тысяч евро.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Массовая авария остановила движение на МКАД
По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре Москвы
Обновлено в 05:05
Авто
Porsche опубликовала тизер нового Boxster 718 Spyder
Ранее Porsche Boxster 718 Spyder попадался фотошпионам, и, стоит отметить, экстерьер нового поколения отличается от модельного ряда марки.
Обновлено в 07:21
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия
МАК обнародовал предварительный отчет по авиакатастрофе в Шереметьево
Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Мурманск, 5 мая аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево и загорелся.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Алибасов не может понять, какой сейчас год
Сын Бари Алибасова рассказал, что его отец все еще находится в реанимации, однако медики дают достаточно позитивный прогноз.
Обновлено в 10:19
Политика
Зеленский снова объявился на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз приехал на Донбасс.
Обновлено в 08:39
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Политика
Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.
Обновлено в 10:23
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Здоровье
В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Политика
Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко
Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:30