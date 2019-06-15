Футбол

Артем Ребров: «Сказали, что оперированное плечо лучше, чем здоровое»Спорт-Экспресс 06:55

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал свое состояние в преддверии сборов команды.
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Артем Ребров: Прооперированное плечо лучше, чем здоровое

Советский спорт07:22

Артём Ребров: «Врачи сказали, что правое плечо лучше, чем левое, которое не оперировали»

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Артем Ребров: «Сказали, что оперированное плечо лучше, чем здоровое»

Спорт-Экспресс06:55

Ребров: к тренировкам в общей группе приступлю постепенно

РИА Новости07:11

Ребров: врачи сказали, что правое плечо лучше, чем левое, которое не оперировали

Чемпионат06:47
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Транспорт

Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов

В Центре организации дорожного движения сообщили, что число угонов в Москве снизилось в три раза.
Обновлено в 10:57
Здоровье

Собянин: московская поликлиника №133 получила международное признание

Детская поликлиника №133 в Москве получила международный статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:02
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Кино

Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:45
Политика

Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%

Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Политика

Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Глава автономии цыган изложила свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 09:01
Политика

Испанский суд не стал отменять национальный ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании отказался отменить национальный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Обновлено вчера в 11:22
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из России

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею сноса памятника воинам-освободителям

Мэр Риги Дайнис Турлайс раскритиковал преложение о сносе установленного в городе памятника воинам-освободителям.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва

По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Теннис

Берреттини и Оже-Альяссим сыграют в финале турнира в Штутгарте

Итальянец Маттео Берреттини и канадец Феликс Оже-Альяссим стали финалистами теннисного турнира в Штутгарте, призовой фонд которого составляет почти 680 тысяч евро.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Массовая авария остановила движение на МКАД

По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре Москвы

Обновлено в 05:05
Авто

Porsche опубликовала тизер нового Boxster 718 Spyder

Ранее Porsche Boxster 718 Spyder попадался фотошпионам, и, стоит отметить, экстерьер нового поколения отличается от модельного ряда марки.
Обновлено в 07:21
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия

МАК обнародовал предварительный отчет по авиакатастрофе в Шереметьево

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Мурманск, 5 мая аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево и загорелся.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Алибасов не может понять, какой сейчас год

Сын Бари Алибасова рассказал, что его отец все еще находится в реанимации, однако медики дают достаточно позитивный прогноз.
Обновлено в 10:19
Политика

Зеленский снова объявился на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз приехал на Донбасс.
Обновлено в 08:39
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Общество

Министр культуры Франции назвал сроки восстановления Нотр-Дама

Обновлено в 10:43
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Политика

Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 08:16
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Политика

Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:30
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Российский футболист, вратарь московского «Спартака». Мастер спорта России.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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