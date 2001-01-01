Футбол

Артем Ребров: «Сказали, что оперированное плечо лучше, чем здоровое»Спорт-Экспресс 06:55

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Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал свое состояние в преддверии сборов команды.
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