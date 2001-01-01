Футбол

Артем Ребров: «Понсе хорошо вышел»Спорт-Экспресс вчера в 15:24

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал итог стартового матча Кубка Париматч Премьер против "Ростова" (0:2). В составе красно-белых дебютировал новичок команды Эсекиэль Понсе.
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Артем Ребров: «„Спартаку“ нужно спокойно относиться как к поражениям, так и к победам»

Матч ТВ08:30

Артем Ребров: «„Спартаку“ нужно спокойно относиться как к поражениям, так и к победам»

Sportbox.RU08:30

Ребров рассказал о дебюте Понсе

Евро-футбол.ру02:47

«Спартак» проиграл, но это ничего не значит

Царьград06:24

Голкипер «Спартака» Ребров объяснил, почему команда пропустила быстрый гол от «Ростова»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45

Артем Ребров: «Понсе хорошо вышел»

Спорт-Экспрессвчера в 15:24

Ребров — о матче с «Ростовом»: такие игры полезны для молодых игроков «Спартака»

Чемпионатвчера в 15:08
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Происшествия

В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив

Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
Обновлено в 04:38
Экономика

В России выросла стоимость обучения в вузах

По словам экспертов, в сентябре цены могут снова увеличиться.
Обновлено вчера в 19:23
Политика

Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам

Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью

Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти

В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Певица Алсу исполнила просьбу смертельно больной девочки

Певица регулярно оказывает благотворительную помощь нуждающимся. Так, однажды Алсу исполнила просьбу смертельной больной девочки из Казани.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

В США заявили о наблюдении за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе

Обновлено в 01:46
Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

Обновлено в 07:26
Авто

Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Планируется продолжить богатую историю моделей Lancer Evolution, начатую с выпуском модели первого поколения в 1992 году, с выпусклм четырехдверного седана или пятидверного хэтчбека.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика

В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета

Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.
Обновлено в 09:41
Общество

Госдума приняла закон об упрощении доступа инвалидов к инфраструктуре

Законопроектом вносятся изменения в положения КоАП РФ, регулирующие привлечение к административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Врачам удалось спасти девочку с остановившимся на шесть дней сердцем

В Шанхае врачам удалось спасли 10-летнюю пациентку, у которой 6 дней не билось сердце.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Общество

75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля

«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Интернет

Появилось приложение, раздевающее девушек на фотографиях

Новое мобильное приложение DeepNude (18+) показывает как бы выглядела женщина без одежды.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы

Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Экономика

ЦБ уличил семью владельцев «Трансаэро» в нарушении закона об инсайде

Семья одного из основателей авиакомпании "Трансаэро" Александра Плешакова в 2016 году нарушила закон об инсайдерской информации, что позволило ей избежать убытков на 200 млн рублей.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

На «Армии-2019» представили новый танковый мостоукладчик

Танковый мостоукладчик с механизированным мостом повышенной пропускной способности представили специалисты Омского завода транспортного машиностроения на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:08
Общество

Первая жена Задорнова отсудила у Первого канала миллионы рублей

После смерти Задорнова в 2017 году права на оба выступления по наследству перешли его первой жене.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

В Кремле следят за применением закона об оскорблении государства

В публикации говорится, что со стороны Кремля в МВД поступило распоряжение прекратить применять закон об оскорблении государственных символов, когда граждане критикуют конкретных чиновников, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:35
Политика

Соловьев назвал Доренко предателем

Обновлено 25 июня в 01:27
Здоровье

Болит челюсть: почему и как снять напряжение

Напряжение может также сопровождаться болью в челюсти.
Обновлено в 07:38
Наука

В Крыму найдены кости гигантской птицы

В Крыму при строительстве трассы «Таврида» обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса, сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.
Обновлено в 08:06
Здоровье

Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи

Лекарственные формы, необходимые для паллиативной помощи взрослым и детям, будут полностью производиться в России к 2023 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 09:53
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Политика

Президента Туниса госпитализировали

Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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