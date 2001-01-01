Футбол
Артем Ребров: «Понсе хорошо вышел»Спорт-Экспресс вчера в 15:24
Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал итог стартового матча Кубка Париматч Премьер против "Ростова" (0:2). В составе красно-белых дебютировал новичок команды Эсекиэль Понсе.
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Голкипер «Спартака» Ребров объяснил, почему команда пропустила быстрый гол от «Ростова»
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Ребров — о матче с «Ростовом»: такие игры полезны для молодых игроков «Спартака»
Чемпионатвчера в 15:08
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
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Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
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Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью
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Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Планируется продолжить богатую историю моделей Lancer Evolution, начатую с выпуском модели первого поколения в 1992 году, с выпусклм четырехдверного седана или пятидверного хэтчбека.
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Госдума приняла закон об упрощении доступа инвалидов к инфраструктуре
Законопроектом вносятся изменения в положения КоАП РФ, регулирующие привлечение к административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
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Врачам удалось спасти девочку с остановившимся на шесть дней сердцем
В Шанхае врачам удалось спасли 10-летнюю пациентку, у которой 6 дней не билось сердце.
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Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае
В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Общество
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«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
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Новое мобильное приложение DeepNude (18+) показывает как бы выглядела женщина без одежды.
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В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
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ЦБ уличил семью владельцев «Трансаэро» в нарушении закона об инсайде
Семья одного из основателей авиакомпании "Трансаэро" Александра Плешакова в 2016 году нарушила закон об инсайдерской информации, что позволило ей избежать убытков на 200 млн рублей.
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На «Армии-2019» представили новый танковый мостоукладчик
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В Кремле следят за применением закона об оскорблении государства
В публикации говорится, что со стороны Кремля в МВД поступило распоряжение прекратить применять закон об оскорблении государственных символов, когда граждане критикуют конкретных чиновников, пишет ТАСС.
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В Крыму при строительстве трассы «Таврида» обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса, сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.
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Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи
Лекарственные формы, необходимые для паллиативной помощи взрослым и детям, будут полностью производиться в России к 2023 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
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Президента Туниса госпитализировали
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