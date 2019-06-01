Футбол
Артем Ребров: «Понсе хорошо вышел»Спорт-Экспресс вчера в 15:24
Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал итог стартового матча Кубка Париматч Премьер против "Ростова" (0:2). В составе красно-белых дебютировал новичок команды Эсекиэль Понсе.
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Голкипер «Спартака» Ребров объяснил, почему команда пропустила быстрый гол от «Ростова»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45
Артем Ребров: «Результат на Кубке Париматч Премьер важен, но не так, как в чемпионате»
Sportbox.RUвчера в 16:24
Ребров — о матче с «Ростовом»: такие игры полезны для молодых игроков «Спартака»
Чемпионатвчера в 15:08
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Кино
Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»
Обновлено в 10:07
Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Политика
Климкин ответил на обвинения Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на обвинение президента Владимира Зеленского в том, что ведомство не согласовало с лидером страны ответ на ноту России по украинским морякам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:09
Происшествия
Пассажир снял на видео крушение Ан-24 в Бурятии
В инстаграм-аккаунте dtp_irk_ появилась видеозапись, сделанная одним из пассажиров Ан-24, который утром 27 июня совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Обновлено в 02:31
Общество
Источник назвал манипуляцией обвинения летчика «Аэрофлота» в адрес компании
Источник в летном отряде ВС А320 авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал «Известиям» открытое письмо пилота Виталия Алексеева гендиректору перевозчика Виталию Савельеву, в котором тот обвинил свое руководство в создании «невыносимых условий труда».
Обновлено в 10:43
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Политика
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Обновлено в 09:08
Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Экономика
Пенсионный фонд заявил об увеличении выплат после перерасчета
Пенсии у неработающих пенсионеров выросли в среднем на 523 рубля после того, как Пенсионный фонд (ПФР) сделал перерасчет выплат.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Политика
Президент Туниса оказался на грани смерти
Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Экономика
Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов
Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.
Обновлено в 08:20
Культура
Почему Теодор Курентзис уходит из Пермского театра
Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.
Обновлено в 11:05
Наука
Создано эффективное средство против рака
Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Интернет
Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото
Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности
Поклонники пары надеются, что Дмитрий и Анастасия вскоре объявят о новой беременности.
Обновлено в 11:21
Футбол
Колобков: уверен, что сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что он уверен в том, что мужская сборная России по футболу отберется на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Обновлено в 10:50
Музыка
Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:46
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS
Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Общество
Во Владимире чиновница посоветовала девочкам не учиться, а рожать
Обновлено вчера в 09:52
Кино
Хелена Бонем Картер сыграет мать Милли Бобби Браун в «Эноле Холмс»
Хелена Бонем Картер примкнула к касту фильма «Энола Холмс», основанного на серии книг Серены Бласко.
Обновлено в 07:30
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Экономика
ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»
Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Футбол
Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»
Обновлено в 11:24
Кино
Фильмы на «Ночь кино» зрители выберут голосованием
В России 24 августа пройдет ежегодная акция «Ночь кино». Всю ночь в кинотеатрах будут проходить показы популярных отечественных фильмов.
Обновлено в 09:48
Авто
Kia рассекретила интерьер своего нового кросса Seltos
Автогигант Kia обнародовал официальные изображения интерьера нового малогабаритного паркетника Seltos, презентованного мировой общественности 20 июня.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Задержаны трое мужчин, обливших навозом сборщиков подписей в поддержку Соболь
Полиция задержала троих человек, которые облили навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на выборах в Мосгордуму, пишет в четверг "Новая газета".
Обновлено в 09:40