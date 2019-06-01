Футбол
Артем Ребров: «Понсе хорошо вышел»Спорт-Экспресс вчера в 15:24
Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал итог стартового матча Кубка Париматч Премьер против "Ростова" (0:2). В составе красно-белых дебютировал новичок команды Эсекиэль Понсе.
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Артем Ребров: «Результат на Кубке Париматч Премьер важен, но не так, как в чемпионате»
Sportbox.RUвчера в 16:24
Голкипер «Спартака» Ребров объяснил, почему команда пропустила быстрый гол от «Ростова»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45
Ребров — о матче с «Ростовом»: такие игры полезны для молодых игроков «Спартака»
Чемпионатвчера в 15:08
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Гаджеты
Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв
Обновлено в 18:58
Транспорт
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Происшествия
В США семеро прохожих расстреляны из проезжавшего автомобиля
На улицах города Атланта американского штата Джорджия неизвестные злоумышленники из проезжавшего автомобиля расстреливали прохожих, сообщает 27 июня телеканал WSB-TV со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 13:47
Авто
В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur
Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
Политика
Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде
МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Аллой Покровской
Близкие, поклонники таланта и ученики прощаются с известной актрисой театра и кино, профессором и театральным режиссером Аллой Покровской в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Обновлено в 00:41
Экономика
Минэкономразвития предлагает контролировать расходы россиян
Системный контроль за доходами и расходами граждан хочет ввести Минэкономразвития России.
Обновлено в 10:54
Политика
Владимир Путин: «Предатели должны быть наказаны»
«Предатели должны быть наказаны», - заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в марте прошлого года.
Обновлено в 16:00
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено в 08:59
Общество
В хостеле у «московского клофелинщика» нашли запас отравы
После прогремевшего в этот понедельник дела «клофелинщика с Чистых прудов» вся история с Ямой зазвучала по-новому.
Обновлено вчера в 18:03
Футбол
Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей
Представитель Алишера Усманова подтвердил, что бизнесмен пожертвовал тульскому "Арсеналу" 600 млн рублей.
Обновлено в 15:52
Политика
Украинский премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Президент Украины Владимир Зеленский может предложить главе МИД Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть кандидатуру исполняющего обязанности, заявил в четверг премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено в 17:14
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый «Западный Берлин»
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с "современным Западным Берлином", на котором Россия, по его мнению, пытается проверить степень готовности и решимости НАТО к реальным действиям.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Происшествия
СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»
Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 09:16
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Экономика
1 августа сахалинских пенсионеров, работавших в 2018 году, ждет перерасчет
С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз
Корабль класса Freedom, который еще даже не успели официально ввести в эксплуатацию, врезался в канадский сухогруз у причала.
Обновлено в 06:37
Политика
Зеленский заявил, что депутаты Рады сами виноваты в решении ПАСЕ по РФ
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в решении Парламентской ассамблеи Совета Европы в полном объеме восстановить права делегации РФ виноваты депутаты Рады.
Обновлено в 10:12
Здоровье
В России ужесточат правила проверки донорской крови
В России ужесточат контроль качества донорской крови, в том числе, за счёт проверки её компонентов во всех без исключения случаях донации.
Обновлено в 16:32
Хоккей
НХЛ. «Сент-Луис» не планирует обменивать вратаря Аллена
Несколько клубов лиги задумывались о том, чтобы выменять Аллена вместо того, чтобы искать вратаря на рынке свободных агентов, но «Блюз» сообщили, что не намерены расставаться с ним.
Обновлено в 15:50
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50