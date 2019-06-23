Единоборства

Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare KnuckleРБК 00:08

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток. Его соперником был американец Пол Малиньяджи. В течение пяти раундов Лобов владел преимущество, а Малиньяджи предпочитал действовать вторым номером.
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Bare Knuckle FC 6. Лобов — Малиньяджи. Полное видео боя

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Лобов победил Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC 6

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Лобов победил Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC 6

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Пол Малиньяджи
Чемпион Европейского Союза.
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