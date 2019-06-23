Единоборства
Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare KnuckleРБК 00:08
Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток. Его соперником был американец Пол Малиньяджи. В течение пяти раундов Лобов владел преимущество, а Малиньяджи предпочитал действовать вторым номером.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:02, Вашингтон
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Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
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Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) отправился в субботу на гастроли в Австралию.
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