Футбол
Артем Дзюба встал на ворота в сборной РоссииПетербургский дневник 00:49
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал фотографию с тренировки национальной команды. 30-летний нападающий на этот раз решил попробовать себя в роли голкипера.
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«Дзюба против всех». Капитан сборной на спор отбивал удары партнеров по команде на тренировке
Sportbox.RUвчера в 16:50
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ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
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Как рассказали источники «Известий» в партиях, единый список должен возглавить Юрий Бойко.
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Два новейших больших десантных корабля (БДК) типа «Иван Грен» войдут в состав Тихоокеанского флота.
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Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».
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Началась разработка первого российского «Мистраля»
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Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
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