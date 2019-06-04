Футбол

Артем Дзюба встал на ворота в сборной РоссииПетербургский дневник 00:49

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал фотографию с тренировки национальной команды. 30-летний нападающий на этот раз решил попробовать себя в роли голкипера.
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Дзюба вновь попробовал себя в качестве вратаря на тренировке сборной России

Чемпионат01:05

«Вратарь-гоняла». Сборная России – о новом амплуа Дзюбы

Спорт-Экспрессвчера в 09:42

«Дзюба против всех». Капитан сборной на спор отбивал удары партнеров по команде на тренировке

Sportbox.RUвчера в 16:50

Чалов выиграл турнир пенальтистов в сборной России. Вратарем был Дзюба

Sport24.ruвчера в 14:34

«Вратарь-гоняла»: Дзюба надел вратарские перчатки на тренировке сборной

Soccer.ruвчера в 09:51

«Дзюба против всех». Капитан сборной на спор отбивал удары партнеров по команде на тренировке

Матч ТВвчера в 16:50

Дзюба встал в ворота сборной России

Pravda.Ruвчера в 10:52
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Культура

Режиссер Андреасян поддержал критикующего его BadComedian

Российский кинорежиссер Сарик Андреасян в видеообращении призвал своих коллег не нападать на блогера Евгения Баженова, более известного под творческим псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Савченко предсказала потерю Донбасса

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что, если Украина вступит в ЕС и НАТО, то навсегда потеряет Донбасс.
Обновлено в 02:10
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Выставка «Второй фронт» откроется в Музее Победы

Международный выставочный проект посвящен 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в Европе 6 июня 1944 года.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации

Обновлено в 02:12
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:52
Общество

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Общество

В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера

«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Обновлено вчера в 15:59
Политика

Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины

Как рассказали источники «Известий» в партиях, единый список должен возглавить Юрий Бойко.
Обновлено вчера в 20:12
Футбол

Неймар сыграет на Кубке Америки, несмотря на обвинения в изнасиловании

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар примет участие в домашнем Кубке Америки, несмотря на обвинения в изнасиловании, заявил глава Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие

Два новейших больших десантных корабля войдут в состав ВМФ

Два новейших больших десантных корабля (БДК) типа «Иван Грен» войдут в состав Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол

Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Хоккей

Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте»

Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».
Обновлено вчера в 16:57
Футбол

Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено

Обновлено в 00:59
Политика

Трамп допустил возможность военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:54
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

В Салехарде выпал снег в первую неделю лета

Обновлено в 01:24
Политика

Началась разработка первого российского «Мистраля»

Обновлено вчера в 21:42
Авто

АвтоВАЗ отзовет в России автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки

Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Житель Хабаровского края 33 года прожил без паспорта

Житель села Известковое Амурского района Хабаровского края прожил без документов от момента рождения до исполнения 33 лет, после чего обратился в полицию за выдачей паспорта, сообщает УМВД России по региону в среду.
Обновлено в 01:26
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