Артем Дзюба встал на ворота в сборной РоссииПетербургский дневник 00:49

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал фотографию с тренировки национальной команды. 30-летний нападающий на этот раз решил попробовать себя в роли голкипера.

Артем Дзюба встал на ворота в сборной России

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