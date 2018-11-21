Футбол

Артем Дзюба: в игре со шведами не хватало ключевых футболистов
Вести.Ru
вчера в 22:03

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Капитан сборной России Артем Дзюба объяснил поражение от шведских футболистов в Лиге наций отсутствием нескольких ведущих игроков команды. Кроме того, форвард заявил, что соперник постоянно создавал моменты и победил по делу.
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