Футбол
Артем Дзюба стал лучшим игроком «Зенита» по мнению болельщиковСанкт-Петербургские ведомости 10:38
Болельщики петербургского «Зенита» признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком сезона. Результаты интернет-голосования опубликованы на официальном сайте «сине-бело-голубых». Согласно данным опроса, футболистом номер один в команде Дзюбу считают 56,59% респондентов.
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Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком»
Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.
Обновлено в 10:15
Здоровье
Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы
Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Политика
В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ
Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак с надписью «Город бесов»
Рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 03:42
Наука
Физики рассказали, как приготовить идеальные блины
Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.
Обновлено в 11:27
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки
Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В МВД опровергли массовое увольнение из задержавшего Голунова УВД
Официальный представитель главка МВД по Москве Юрий Титов опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из УВД по Западному округу столицы, которое задерживало журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали массово увольняться полицейские.
Обновлено в 11:40
Общество
Грудинина окончательно засудили
Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.
Обновлено в 10:28
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Родственница Зыкиной обвинила покойную певицу в похищении детей
Родственница Людмилы Зыкиной Татьяна в обвинила звезду советского экрана в похищении детей.
Обновлено в 10:41
Футбол
Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»
Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Росздравнадзор нашел нарушения прав россиян на льготные лекарства
Росздравнадзор проверил регионы России на льготное лекарственное обеспечение и обнаружил в нескольких субъектах грубые нарушения прав жителей.
Обновлено вчера в 22:37
Здоровье
Красноярские врачи победили во Всероссийском конкурсе
Четверо врачей из Красноярского края стали победителями Всероссийского конкурса.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено в 11:33
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Экономика
Кудрин не исключает «социального взрыва» в России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает "социального взрыва", если уровень бедности продолжит расти.
Обновлено в 10:39
Политика
Украина объявила о масштабном европейском газовом кризисе в 2020 году
Киев официально предупредил Европу о неизбежном масштабном газовом кризисе в 2020 году из-за неподписания транзитного котракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» через газотранспортную систему Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством
В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Военные сделали сальто на Lada Vesta
В Сети опубликовали видео, на котором автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжая дорожные фишки, и при попытке совершить резкий разворот на 180 градусов переворачивается.
Обновлено в 05:57