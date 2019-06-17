Футбол

Артем Дзюба стал лучшим игроком «Зенита» по мнению болельщиковСанкт-Петербургские ведомости 10:38

Болельщики петербургского «Зенита» признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком сезона. Результаты интернет-голосования опубликованы на официальном сайте «сине-бело-голубых». Согласно данным опроса, футболистом номер один в команде Дзюбу считают 56,59% респондентов.
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