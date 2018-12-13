РФС подвел итоги и года и назвал лучшего футболиста. Им стал капитан национальной сборной и нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он набрал 279 баллов и обогнал Игоря Акинфеева (168 баллов), Марио Фернандеса (138 баллов), Романа Зобнина (104 баллов) и Дениса Черышева (49 баллов).

Артем Дзюба стал лучшим футболистом года

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