Футбол
Артем Дзюба стал лучшим футболистом России 2018 года
Артем Дзюба стал лучшим футболистом России 2018 годаiReactor03:22
Артем Дзюба стал лучшим российский футболистом уходящего года. Игрок сборной РФ набрал 614 голосов в результате проведенного опроса журналистов. Второе место занял вратарь сборной РФ по футболу Игорь Акинфеев – он набрал 245 голосов.
iReactor03:22
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В голосовании еженедельника «Футбол» приняли участие 277 журналистов.Еженедельник Футбол03:03
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В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
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Политика
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Обновлено в 12:55
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Политика
Правительство опубликовало новый санкционный список по Украине
В списке, который распространила пресс-служба правительства, появились семь новых компаний, а также 245 человек.
Обновлено в 10:23
Происшествия
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Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой.
Обновлено в 09:45
Общество
Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское
В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Экономика
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Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, предусматривающий рост минимальной оплаты труда в среднем на 117 рублей.
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Обновлено в 09:11
Политика
В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко
Завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходили в Кремле.
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МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае
Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
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Общество
Путин подписал закон о доле в наследстве для предпенсионеров
Президент Владимир Путин утвердил ранее принятый парламентом закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Обновлено в 12:51
Общество
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Спорт
Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры
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Политика
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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв предложил создать реестр под условным названием «список Браудера», в который будут включаться «одиозные политики», отличившиеся «наиболее лживыми» высказываниями о России.
Обновлено в 12:50
Общество
Сечин послал чиновникам корзинки с колбасой
В этом году глава «Роснефти» Игорь Сечин опять поздравил членов правительства корзинками с колбасой.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
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Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
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Адвокат жены Глушакова обвинил игрока в выводе 170 млн рублей
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Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале
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Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года
Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
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Политика
Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1
Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.
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