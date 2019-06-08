Артем Дзюба реализовал пенальти в матче Россия – Сан-МариноВестник Мордовии 12:37

с чего всё началось

Александр Головин заработал пенальти на 30 минуте. Его успешно реализовал Артем Дзюба, забив свой 17 гол за сборную России. Игра проходит на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске в рамках отборочного матча Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Футбол Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020 Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Космос Сборку марсохода миссии «Марс-2020» показали всем желающим Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию сборки нового марсохода для миссии «Марс-2020».

Происшествия Суд избрал меру пресечения Ивану Голунову Никулинский районный суд Москвы избрал меру пресечения для журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ФАН.

Происшествия Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".

Политика МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против России до его рассмотрения по существу.

Происшествия Голунов связал свое задержание с расследованием о похоронном бизнесе Журналист уточнил, что задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам.

Футбол Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана Матчем в Брюсселе продолжился отборочный турнир к футбольному чемпионату Европы 2020 года в группе "I", где выступает и сборная России.

Игры Опубликован возможный постер игры от FromSoftware и Джорджа Мартина Возможный промо-постер Elden Ring — игры, созданной FromSoftware при участии автора «Игры престолов» Джорджа Мартина, — появился в Сети.

Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.

Политика Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.

Футбол Скауты «Краснодара» просматривали защитника сборной Израиля Дасу Защитники сборной Израиля и «Маккаби Тель-Авив» Эли Даса попал в сферу интересов «Краснодара».

Происшествия В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Здоровье Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.

Политика Рогозин заявил, что готов встретиться с Маском Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не против увидеться с основателем SpaceX Илоном Маском, однако брать его на работу не станет.

Общество Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".

Происшествия Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Футбол Cкончался тренер «Лейтон Ориент» Джастин Эдинбург Главный тренер «Лейтон Ориент» и бывший защитник «Тоттенхэма» Джастин Эдинбург скончался сегодня днем.

Наука Ученые установили предел выносливости человека Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости.

Энергетика Некоторые виды автомобильного топлива подешевеют в Белоруссии с 9 июня "В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 года на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на одну копейку", — говорится в сообщении на сайте концерна.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.

Политика Майя Санду избрана премьер-министром Молдавии Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду избрана на пост премьер-министра Молдавии.