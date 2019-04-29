Футбол
Артем Дзюба рассказал, с кем не будет дружить и общатьсяСпорт день за днем 03:13
Форвард «Зенит» Артем Дзюба обратился в инстаграме к болельщикам с призывом посетить фильм «Игры разумов» с Шоном Пенном и Мелом Гибсоном в главных ролях.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество
Социологи рассказали об активности россиян в сфере благотворительности
Деньги на благотворительность через интернет переводит около 11 миллионов россиян, к таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы и Data Insight.
Обновлено в 02:09
Общество
Названа сумма, заплаченная за победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Согласно таблице, появившейся на официальном сайте телеканала, дочь Алсу Микелла Абрамова получила 109 тысяч 23 голоса через смс-сообщения и 36 тысячи 428 голосов путем телефонных звонков.
Обновлено в 04:34
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
На Светлану Лободу подали в европейский суд
Обновлено в 03:30
Энергетика
«СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 03:06
Автоспорт
Квят прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
В Смоленске случился пожар в общежитии медуниверситета
Общежитие медуниверситета в Смоленске загорелось сегодня, в районе десяти часов утра.
Обновлено в 03:12
Авто
Названа дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Екатерина Рождественская назвала «Голос. Дети» школой лицемерия
В продолжительном посте Екатерина Рождественская отметила, что саму передачу не смотрела, а о скандале узнала из массмедиа, поскольку данная новость теперь – номер 1 в интернете.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Отца полковника Захарченко признали виновным в растрате
Обновлено в 03:29
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено вчера в 10:44
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Экономика
Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн
Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено вчера в 04:25
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Авто
Девять крымских мостов: сколько россияне тратят на ремонт машин
Российские автомобилисты в 2018 году потратили на автозапчасти и услуги по ремонту своих автомобилей порядка 2 трлн рублей, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат», с которым ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга
В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля
Обновлено вчера в 10:05
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50