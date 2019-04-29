Артем Дзюба рассказал, с кем не будет дружить и общатьсяСпорт день за днем 03:13

Форвард «Зенит» Артем Дзюба обратился в инстаграме к болельщикам с призывом посетить фильм «Игры разумов» с Шоном Пенном и Мелом Гибсоном в главных ролях.

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Артем Дзюба рассказал, с кем не будет дружить и общаться

Спорт день за днем

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