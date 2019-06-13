Артем Дзюба рассказал об отдыхе на рыбалкеiReactor 04:25

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба отправился в отпуск на рыбалку, о чем он рассказывает в своем Instagram. Как поделился футболист накануне, после игры отборочного турнира Евро-2020 против Кипра (1:0), он собирался отправиться отдыхать на рыбалку с друзьями.

Артем Дзюба рассказал об отдыхе на рыбалке

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