Футбол
Артем Дзюба рассказал об отдыхе на рыбалкеiReactor 04:25
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба отправился в отпуск на рыбалку, о чем он рассказывает в своем Instagram. Как поделился футболист накануне, после игры отборочного турнира Евро-2020 против Кипра (1:0), он собирался отправиться отдыхать на рыбалку с друзьями.
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