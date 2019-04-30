Артем Дзюба рассказал о своей травмеПетербургский дневник 14:19

Нападающий петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал травму, которую получил во время матча с «Крыльями Советов». Об этом футболист рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

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Артем Дзюба рассказал о своей травме

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