Футбол
Артем Дзюба рассказал о постоянной грязюке в общем чате «Зенита»АБН 00:08
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о командном чате игроков петербургского клуба.
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Политика
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов
Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
Обновлено в 03:02
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
Обновлено в 00:49
Общество
В США отменили два концерта с участием Пласидо Доминго
Симфонический оркестр Филадельфии планировал провести 18 сентября концерт с участием известного оперного певца Пласидо Доминго.
Обновлено в 03:49
Интернет
В Facebook прослушивали аудиосообщения пользователей
Речь идет о Facebook Messenger, куда пользователи диктовали свои сообщения. Именно их и расшифровывали подрядчики соцсети.
Обновлено в 03:20
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Экономика
Google, Facebook и Amazon выступят в США против французского цифрового налога
В ходе слушаний выступят представители Google, Facebook, Amazon и других крупных компаний, интересы которых затрагивает новый налог.
Обновлено в 02:36
Политика
Трутнев решил наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина
В отношении руководства Росрыболовства, которое не выполнило поручение президента о строительстве краболовного флота, необходимо принять меры.
Обновлено в 04:25
Общество
Жара не вернется в Москву до конца лета
Жаркая погода в оставшиеся дни лета в Москву не вернется.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Названы сроки начала ремонта пострадавшего от пожара «Лошарика»
Ремонт автономной глубоководной станции проекта 10 831, известной под названием «Лошарик», начнется осенью.
Обновлено в 03:47
Наука
Доклинические исследования показывают противораковый эффект кето-диеты
Новые исследования, проведенные биологами из Техасского университета в Далласе, показывают, что ограничение уровня глюкозы в крови может сдерживать некоторые виды рака.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Происшествия
Петербургские подростки из АУЕ избили прохожего за замечание
Обновлено вчера в 07:39
Музыка
Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни
Поэт и музыкант Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, почувствовал недомогание во время работы в студии звукозаписи, об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено вчера в 18:26
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Обновлено вчера в 17:36
Экономика
«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта
«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Политика
Danone представила доказательства найма выпускников крымских вузов
В Danone заявили, что у них работают выпускники таких крымских вузов, как: Ранее МИД обратил внимание, что дипломы крымских учебных заведений обладают тем же статусом, что и аналогичные документы, выданные на территории всей России.
Обновлено в 03:55
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Наука
Названы продукты, защищающие курильщиков от рака
Ученые из Австралийского университета Эдит Коуэн провели эксперимент и назвали продукты, которые могут снизить риск появление сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Россияне стали реже разводиться и меньше жениться
Число регистрация браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а разводов — на 64,4 тыс. Об этом сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 22:17
Здоровье
В Сестрорецке построили новый роддом
В Сестрорецке завершилось строительство нового родильного дома, сообщает пресс-служба госстройнадзора Петербурга.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Супруги из Англии стали миллионерами из-за своего кота
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в Киргизии при восхождении на пик Победы.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Производитель «Тигров» готовится к выпуску гусеничных бронемашин
«Военно-промышленная компания» (ВПК), выпускающая внедорожники и бронеавтобили «Тигр», займется созданием бронетехники на гусеничном ходу.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Актер Денис Матросов пожаловался на маленькую зарплату
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Более двух тысяч зенитчиков подняли по тревоге в Хабаровском крае
По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском крае зенитчики соединения войск противовоздушной обороны подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности.
Обновлено в 00:32