Футбол

Артем Дзюба рассказал о постоянной грязюке в общем чате «Зенита»АБН 00:08

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о командном чате игроков петербургского клуба.
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Дзюба поведал о постоянной грязюке в чате «Зенита»

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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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