Артем Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в апрелеГоробзор.ру 05:45

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признан лучшим игроком чемпионата России в апреле. Форвард питерской команды по итогом голосования набрал 43% голосов. Дзюба обошел своего одноклубника Сердара Азмуна, который занял второе место.

Здоровье Ректор СибГМУ запустила флэшмоб #врачэтозвучитгордо В своем инстаграм-аккаунте ректор СибГМУ Ольга Кобякова призвала общественность встать «на защиту мундира (белого халата)».

Происшествия На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.

Политика Трамп может посетить Турцию летом Президент США Дональд Трамп планирует посетить Турцию летом во время турне, сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Происшествия В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.

Политика Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.

Общество В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.

Гаджеты Продажи смартфонов Huawei растут, а Apple и Samsung – падают Ну а пока лидирующую позицию на мировом рынке смартфоном занимает компания Samsung, доля которого в первом квартале 2019 года составляет 21%.

Политика Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.

Шоу-бизнес Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая «Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.

Музыка Лазарев объяснил необходимость сдачи крови перед «Евровидением» Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.

Политика Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.

Общество Названы города России, в которых живут самые счастливые люди Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.

Политика Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы США Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту страны Саломе Зурабишвили импичментом за отказ от размещения на территории Грузии военной базы США.

Энергетика Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.

Футбол Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем» Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.

Футбол Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020 Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Спорт Красноярск стал единственным претендентом на ЧМ-2025 по фристайлу Международная федерация лыжного спорта (FIS) зарегистрировала заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в 2025 году.

Происшествия Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России» Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.

Политика МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.

Гаджеты Больше никаких уродцев. Google создала три независимых команды, работающих над дизайном будущих смартфонов Если верить новым слухам, Google учла критику и создала сразу три независимые команды дизайнеров, которые будут работать над внешностью следующего поколения смартфонов компании.

Общество В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой Утечку горчичного газа (иприта) из найденных бомб времен Первой мировой войны обнаружили в водах Северного моря.

Происшествия Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.