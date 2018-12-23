с чего всё началось

Аргументы и Факты вчера в 08:25

Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года по версии журнала «Футбол». Еженедельник провел исследование, опросив 277 журналистов. В частности респондентам предлагалось назвать трех лучших футболистов, на их взгляд.

Артем Дзюба признан лучшим футболистом года по версии журнала «Футбол»

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Финансы Финансы На Украине могут начать закрывать школы На Украине могут начать закрывать школы из-за нехватки денег на зарплату учителям.

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