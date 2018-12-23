Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом года по версии журнала «Футбол»
Аргументы и Факты
вчера в 08:25

Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года по версии журнала «Футбол». Еженедельник провел исследование, опросив 277 журналистов. В частности респондентам предлагалось назвать трех лучших футболистов, на их взгляд.
Аргументы и Фактывчера в 08:25
с чего всё началось

Ставка на Дзюбу. Как страна голосовала за лучшего игрока 2018 года

В голосовании еженедельника «Футбол» приняли участие 277 журналистов.
Еженедельник Футболвчера в 03:03

Подробнее о событии

Как Дзюба стал лучшим футболистом года и победил бойца UFC Волкова в спарринге

RT на русскомвчера в 23:37

Шипулин завершил карьеру, Дзюба – лучший игрок года в России и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:10

Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года в России по опросу еженедельника «Футбол»

Sport24.ruвчера в 04:13

Дзюба признан лучшим игроком года в России по версии еженедельника «Футбол»

Спорт-Экспрессвчера в 03:36

Дзюба — лучший игрок 2018 года по версии еженедельника «Футбол»

Чемпионатвчера в 03:00

Дзюба стал игроком года в России

Eurosport.ruвчера в 05:32

Анонс еженедельника «Футбол» №52! В продаже с 26 декабря

Еженедельник Футболвчера в 03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Происшествия

Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово

Обновлено в 02:13
Происшествия

В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями

"17-летний местный житель госпитализирован с огнестрельным ранением плеча", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

На Украине заканчивается военное положение

Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля

Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие

ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России

В морских акваториях у границ России Соединенные Штаты размещают морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Bild заявил, что инцидент в Керченском проливе стал «третьей волной оккупации» со стороны России после ситуации в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:10
Здоровье

Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

У безработного москвича украли в метро более 8 млн рублей

Московская полиция ведет поиски подозреваемого в краже у пассажира московского метро более 8 млн рублей.
Обновлено в 02:33
Политика

Япония решила возобновить китобойный промысел

Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика

«Ъ» предупредил о подорожании мобильного интернета в России

В России с начала 2019 года ожидается рост цен на мобильный интернет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Content Review.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины

Абхазские мандарины специалисты «Роскачества» признали самыми сочными — массовая доля сока в плоде составила почти 70%.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Перестрелка произошла в центре Казани

Обстоятельства ночной перестрелки в центре Казани выясняют правоохранительные органы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Наставника ФК «Енисей» Аленичева лишили прав за пьяное вождение

Обновлено в 01:21
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

В понедельник, 24 декабря, рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено 24 декабря в 02:14
Экономика

«Коммерсантъ»: судейский квартал в Петербурге построят близкие к Пригожину компании

Субподрядчиками одного из крупнейших проектов комплексной застройки в Санкт-Петербурге – резиденции Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана – стали структуры, близкие к бизнесмену, ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», пишет «Коммерсанть».
Обновлено вчера в 18:48
Финансы

На Украине могут начать закрывать школы

На Украине могут начать закрывать школы из-за нехватки денег на зарплату учителям.
Обновлено в 01:14
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие

Пушков отреагировал на отражение ракетного удара по Дамаску

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отражение комплексами С-300 ракетного удара по Дамаску.
Обновлено в 00:37
Политика

КНДР и Южная Корея символически объединили железные дороги

Северная и Южная Корея провели символическую церемонию объединения железных дорог двух стран, передает агентство Yonhap.
Обновлено вчера в 23:26
Энергетика

Цены на нефть приблизились к $50 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

«Ростех» создает новый комплекс ракетного оружия «Булат»

В России создается новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат», который предназначен для установки на перспективную боевую бронетехнику.
Обновлено в 01:49
Происшествия

16-летняя вице-чемпионка по плаванию найдена убитой в Тольятти

23 декабря на пустыре в Тольятти было найдено тело 16-летней вице-чемпионки по плаванию с многочисленными ножевыми ранениям.
Обновлено вчера в 06:25
Общество

Путин подписал закон о доле в наследстве для предпенсионеров

Президент Владимир Путин утвердил ранее принятый парламентом закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

Володин предложил Путину проверить актуальность Конституции

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что можно пересмотреть Конституцию на предмет актуальности положений.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Суперцунами «Гнев Одина» предложили использовать против США

Уничтожение восточного побережья Северной Америки при помощи суперцунами «Гнев Одина» предложили авторы издания «Военно-промышленный курьер».
Обновлено в 01:07
Происшествия

В США самолет упал на жилые дома

Легкомоторный самолет рухнул в жилом квартале американского города Су-Фолс (Южная Дакота), погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено вчера в 09:33
Космос

Роскосмос заключил контракт на коммерческий пуск «Союза»

Дочернее предприятие Роскосмоса «Главкосмос Пусковые услуги» проведёт очередной, третий по счёту, коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Мошенники реализовывали поддельную икру тоннами

Обновлено вчера в 23:52
Общество

«Росконтроль» сообщил о результатах предновогоднего теста красной икры

Эксперты «Росконтроля» в преддверии Нового года провели исследование красной (лососевой) икры.
Обновлено в 00:00
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное