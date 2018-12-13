Футбол

Артем Дзюба стал лучшим футболистом года
Собака.ru
14:51

РФС подвел итоги и года и назвал лучшего футболиста. Им стал капитан национальной сборной и нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он набрал 279 баллов и обогнал Игоря Акинфеева (168 баллов), Марио Фернандеса (138 баллов), Романа Зобнина (104 баллов) и Дениса Черышева (49 баллов).
Собака.ru14:51

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Дзюба признан лучшим футболистом года по версии РФС

RT на русском09:46

Курбан Бердыев не включил Дзюбу в пятерку лучших футболистов года

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Артем Дзюба – лучший футболист 2018 года

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Артем Дзюба – лучший футболист 2018 года

Sportbox.RU08:57

Дзюба признан лучшим футболистом года в России

LiveSport.ru09:25

Дзюба – лучший футболист года по версии РФС

Sports.ru07:16

Как голосовал Шикунов при определении лучшего игрока РПЛ

Спорт-Экспресс13:30
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Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено в 14:49
Футбол

«Славия» – «Зенит» – 2:0. Стох забил гол

«Славия» принимает «Зенит» на «Синот-Тип Арене» в Праге в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
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«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»

"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:50
Футбол

Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.
Обновлено в 08:45
Футбол

Сампаоли в ближайшее время возглавит «Сантос»

Напомним, Сампаоли, возглавивший сборную Аргентины в 2017 году, покинул пост в июле 2018-го.
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«Ренн» победил «Астану», «Яблонец» обыграл киевское «Динамо»

"Ренн" обыграл "Астану" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (2:0). Французский клуб набрал 9 очков и со второго места вышел в плей-офф этого турнира.
Обновлено в 15:04
Футбол

«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте

Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол

Генменеджер ПСВ: «Ван Боммел связывался с Роббеном насчет перехода»

Генеральный менеджер ПСВ Тоон Гербрандс поделился мнением о возможном возвращении полузащитника Арьена Роббена из «Баварии».
Обновлено в 16:37
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БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв ПАОК

БАТЭ одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с ПАОКом.
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В «Ахмате» прокомментировали намерение Глушакова перейти в клуб

«Ахмат» не ведет переговоры с футболистами, у которых есть действующий контракт с другими клубами.
Обновлено в 11:30
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Сигурдссон дисквалифицирован на один матч

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон был дисквалифицирован на один матч по итогам игры 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
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Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре

Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.
Обновлено в 09:16
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Артём Дзюба
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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