Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2018 года
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2018 годаТАСС03:03
Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2018 года по результатам опроса журналистов, который традиционно проводит еженедельник "Футбол".
ТАСС03:03
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В голосовании еженедельника «Футбол» приняли участие 277 журналистов.Еженедельник Футбол03:03
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