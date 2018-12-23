с чего всё началось

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2018 года по результатам опроса журналистов, который традиционно проводит еженедельник "Футбол".

Общество Общество Сенатор Клишас ответил на расследование Навального Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Политика Политика Медведев расширил санкции против Украины Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.

Происшествия Происшествия Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

Политика Политика В Кремле прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд урегулирует ситуацию вокруг нашумевшей поездки детей брянских чиновников в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Общество Общество Глава Клинцов оплатил поездку детей чиновников в Турцию Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов из собственных средств оплатил поездку детей чиновников в Турцию.

Политика Политика Путин пригласил Лукашенко на предновогодний обед Президент России Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на предновогодний обед с целью обсуждения рабочих вопросов, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Спорт Спорт Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Происшествия Происшествия В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека В результате инцидента пострадали три человека, которые с различными травмами госпитализированы в местную больницу.

Политика Политика Силуанов заявил о нарушении таможенного режима Белоруссии и России Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что таможенный режим между Белоруссией и РФ периодически нарушается.

Происшествия Происшествия Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Политика Политика Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.

Политика Политика Отец Бутиной заявил о многомиллионном долге перед адвокатами Отец Марии Бутиной рассказал о большом долге перед адвокатами, передает РИА "Новости".

Авто Авто Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.

Происшествия Происшествия Сфотографировать место обрушения сопки в Хабаровском крае не удалось Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в реку Бурея в 73 километрах от поселка Чекунда обрушилась часть сопки, одна из возможных причин - падение метеорита.

Космос Космос Российская S7 Space планирует построить орбитальный космодром Частная российская компания S7 Space, входящая в состав S7 Group, объявила о планах по созданию орбитального космодрома.

Политика Политика Медведев назначил Светлану Радионову главой Росприроднадзора Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 25 декабря, назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Кино Кино Кевин Спейси сделал первое обращение после обвинения в домогательствах В ноябре 2017 года, после обвинений в харассменте в отношении Энтони Рэпп, Кевин Спейси решил прекратить на время сниматься в кино и сериалах.

Транспорт Транспорт Лимит скорости повысят на некоторых федеральных трассах

Происшествия Происшествия Пациент частной клиники выстрелил во врача в Санкт-Петербурге Пациент открыл стрельбу по врачу во время приема и, по предварительным данным, совершил самоубийство в частной клинике в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Происшествия Происшествия В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте

Происшествия Происшествия МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.

Общество Общество Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.

Общество Общество Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.

Экономика Экономика На развитие цифровой экономики потратят 1,8 трлн рублей за пять лет Более 1,8 трлн рублей будет потрачено в 2019—2024 годах на реализацию национальной программы по развитию цифровой экономики.

Политика Политика Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.

Общество Общество «Яндекс» рассказал о самых популярных покупках перед Новым годом

Энергетика Энергетика Новак считает, что рынок нефти стабилизируется к лету Рынок нефти стабилизируется к лету в результате сокращения добычи стран - членов ОПЕК и других стран - экспортеров нефти, закрепленного на декабрьской встрече в Вене.