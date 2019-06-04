Футбол

Артем Дзюба «примерил» на себя купальник после финала Лиги чемпионовПетербургский дневник 05:35

Появление Кинси на поле не обошло стороной не только спортивные СМИ, но и шоу Первого канала "Вечерний Ургант". Представители программы на своей официальной странице в Twitter пошутили над выходной модели, опубликовав фотографии российских футболистов в купальниках.
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Необычные формы «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. «Вечерний Ургант» показал футболистов в купальниках

Sport24.ru06:10

«Вечерний Ургант» в шутку «примерил» купальники на Дзюбу, Акинфеева и Глушакова

Life.ru06:07

Глушаков оценил идею формы от «Вечернего Урганта» после забега в финале ЛЧ

РИА Новости05:46

Глушаков отреагировал на шутку с купальником от «Вечернего Урганта»

Спорт-Экспресс05:49

Продолжение жаркого финала ЛЧ: Глушаков, Дзюба и Акинфеев примерили купальники

SM News04:28

Артем Дзюба «примерил» на себя купальник после финала Лиги чемпионов

Петербургский дневник05:35

Шутка «Вечернего Урганта»: Глушаков, Дзюба и Акинфеев на месте девушки, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов

Спорт день за днем04:43
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Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Гаджеты

AMD представила свой самый производительный графический ускоритель — Radeon Pro Vega II Duo

Что касается перспектив данных ускорителей, обычная версия Radeon Pro Vega II, вполне вероятно, будет доступна для приобретения, а вот двухпроцессорная версия Radeon Pro Vega II Duo, скорее всего, останется эксклюзивом нового Mac Pro.
Обновлено в 04:00
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Наука

Первый российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Новая и совершенно уникальная по своим характеристикам и техническим особенностям, термоядерная установка токамак Т-15МД будет запущена в Российской Федерации в декабре 2020-го года, об этом информирует профильное издание «Вопросы атомной науки и техники».
Обновлено 02 июня в 16:55
Наука

Учёные: белое и красное мясо повышают уровень холестерина одинаково

Американские учёные из Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина.
Обновлено в 06:26
Авто

Haval назвал дату начала продаж кроссовера F7 в России

Обновлено в 05:35
Кино

Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»

Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Политика

Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Пензенской области фура столкнулась с микроавтобусом

Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой фуры в Пензенской области.
Обновлено в 03:48
Политика

Зеленский назначил пресс-секретаря

Обновлено вчера в 06:46
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Футбол

Юрий Газинский: «Хочу поблагодарить всех за поддержку и теплые слова»

Обновлено в 05:50
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Обновлено в 05:03
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия

Генерал СК Никандров вышел из колонии

Обновлено в 02:57
Технологии

Обновленное зеркало телескопа БТА заменят на старое

Обновлено в 05:19
Происшествия

В Твери семь человек пострадали в маршрутке, которая врезалась в столб

В Твери маршрутное такси врезалось в столб, в ДПТ пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.
Обновлено в 06:10
Авто

Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России

Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток

Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Политика

На Восточном началось строительство стартового стола под «Ангару»

Обновлено в 04:49
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Религия

Мусульмане всего мира встречают праздник Ураза-байрам

Мусульмане всего мира проводили священный месяц Рамадан, завершили пост и теперь радостно встречают великий праздник Ураза-байрам — день воздаяния за благие дела и большую духовную работу, укрепления семейных связей.
Обновлено в 03:30
Автоспорт

Себастьян Феттель прокомментировал слухи об уходе из Формулы 1

Обновлено в 02:52
Общество

Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы

37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.
Обновлено в 01:39
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
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Игорь Акинфеев
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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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