Футбол
Артем Дзюба «примерил» на себя купальник после финала Лиги чемпионовПетербургский дневник 05:35
Появление Кинси на поле не обошло стороной не только спортивные СМИ, но и шоу Первого канала "Вечерний Ургант". Представители программы на своей официальной странице в Twitter пошутили над выходной модели, опубликовав фотографии российских футболистов в купальниках.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Гаджеты
AMD представила свой самый производительный графический ускоритель — Radeon Pro Vega II Duo
Что касается перспектив данных ускорителей, обычная версия Radeon Pro Vega II, вполне вероятно, будет доступна для приобретения, а вот двухпроцессорная версия Radeon Pro Vega II Duo, скорее всего, останется эксклюзивом нового Mac Pro.
Обновлено в 04:00
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Наука
Первый российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Новая и совершенно уникальная по своим характеристикам и техническим особенностям, термоядерная установка токамак Т-15МД будет запущена в Российской Федерации в декабре 2020-го года, об этом информирует профильное издание «Вопросы атомной науки и техники».
Обновлено 02 июня в 16:55
Наука
Учёные: белое и красное мясо повышают уровень холестерина одинаково
Американские учёные из Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина.
Обновлено в 06:26
Авто
Haval назвал дату начала продаж кроссовера F7 в России
Обновлено в 05:35
Кино
Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Пензенской области фура столкнулась с микроавтобусом
Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой фуры в Пензенской области.
Обновлено в 03:48
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Обновлено вчера в 06:46
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия
Генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 02:57
Технологии
Обновленное зеркало телескопа БТА заменят на старое
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Твери семь человек пострадали в маршрутке, которая врезалась в столб
В Твери маршрутное такси врезалось в столб, в ДПТ пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.
Обновлено в 06:10
Авто
Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России
Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток
Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Религия
Мусульмане всего мира встречают праздник Ураза-байрам
Мусульмане всего мира проводили священный месяц Рамадан, завершили пост и теперь радостно встречают великий праздник Ураза-байрам — день воздаяния за благие дела и большую духовную работу, укрепления семейных связей.
Обновлено в 03:30
Общество
Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы
37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.
Обновлено в 01:39
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00