Футбол
Артем Дзюба пообещал «накрыть стол» «Арсеналу»Петербургский дневник 01:16
Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба пообещал поблагодарить бывших одноклубников из тульского «Арсенала» за победу над московским «Локомотивом», которая принесла сине-бело-голубым чемпионский титул досрочно.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия
В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Корвет «Бойкий» и БДК «Минск» выполнили задачи в Балтийском море
Корвет "Бойкий" и большой десантный корабль (БДК) "Минск" вернулись в пункт базирования после выполнения задач в Балтийском море.
Обновлено в 03:59
Происшествия
При аварийной посадке в Шереметьево загорелся пассажирский самолет
В московском аэропорту Шереметьево горит пассажирский самолет, кадры с места событий публикуют в соцсетях очевидцы.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Недвижимость
Заполняемость складов self-storage в Москве достигла 90%
Заполняемость складов индивидуального хранения (self-storage) в Москве достигла 90,2%. Это максимальный показатель с 2014 года, когда этот формат складской недвижимости стал активно развиваться в России.
Обновлено в 04:14
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Победу одержала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Росавиация не ограничит полеты «Суперджета» после катастрофы
Росавиация пока не планирует вводить ограничения на полет SSJ100 («Сухой Суперджет») после катастрофы в аэропорту Шереметьево, об этом представитель ведомства сообщил «Газете.ру».
Обновлено в 00:48
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 00:07
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Далласом»
«Сент-Луис Блюз» продолжает борьбу за Кубок Стэнли. В полуфинале Западной конференции команда сравняла счет в серии с «Даллас Старз» – 3-3.
Обновлено в 02:11
Общество
Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм
Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае
Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево
В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево
В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Аэропорт Шереметьево работает с одной ВПП после катастрофы
После катастрофы с самолетом SSJ-100, следовавшим из Москвы в Мурманск, столичный аэропорт Шереметьево по-прежнему работает с одной взлетно-посадочной полосой, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы
На сегодня минобороны планирует ввести в эксплуатацию четыре казармы на территории учебного центра ВДВ.
Обновлено в 04:08
Здоровье
Вступили в силу новые правила диспансеризации населения
6 мая в России в силу вступили новые правила проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:51
Культура
Умерла актриса и певица Барбара Перри
Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Разработаны единые меню для детских коллективов Якутии
Меню разработано Управлением Роспотребнадзора совместно с СВФУ, научно-внедренческим центром оздоровительного питания, центром программного обеспечения "Статус", министерством образования и науки и министерством здравоохранения региона.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Родственники погибших в результате авиакатастрофы получат выплаты
Министр труда России Максим Топилин дал поручения установить членам семей погибших граждан в авиакатастрофе в Шереметьево пенсии по случаю потери кормильца, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Авто
Фотограф сделал из Audi R8 завораживающий пазл
Главным героем нового снимка стал немецкий спорткар Audi R8.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
В Венесуэле готовы дать ответ на военное вторжение
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Минниханов поручил разобраться в гибели участника казанского марафона
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разобраться в инциденте с гибелью участника казанского марафона.
Обновлено в 04:15