Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба завершил сезон «досрочно». Сине-бело-голубые вот-вот отправятся в Чехию на игру в Лиге Европы против «Славии», а форвард уже полетел в отпуск. В социальных сетях появились снимки из аэропорта, где Дзюба фотографируется с фанатами.

Артем Дзюба полетел в отпуск раньше одноклубников

Футбол Футбол «Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.

Футбол Футбол Солари: «Реал» полностью сконцентрирован на игре с ЦСКА Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари заявил, что на данный момент команда полностью сфокусирована на матче заключительного, шестого тура Лиги чемпионов с московским ЦСКА.

Футбол Футбол Сигурдссон извинился перед болл-боем, в которого ударил мячом Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон принес извинения за инцидент в матче РПЛ против "Крыльев Советов".

Футбол Футбол Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «МЮ» в Лиге чемпионов Полузащитник сборной России Денис Черышев был включен в заявку «Валенсии» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Футбол Футбол «Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.

Футбол Футбол Давид Сильва выбыл на несколько недель Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва получил травму в матче 16-го тура АПЛ против "Челси".

Футбол Футбол «Тоттенхэм» нацелился на Марко Асенсио «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Марко Асенсио, Хотя 22-летний хавбек не спешит покидать испанский клуб.

Футбол Футбол Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.

Футбол Футбол Головин пропустит матч Лиги чемпионов против «Боруссии» Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не примет участие в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".

Футбол Футбол Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту» Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.

Футбол Футбол «Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021 Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.

Футбол Футбол «Рубин» поздравил Александра Бухарова с бракосочетанием Нападающий казанского клуба, воспитанник татарстанского футбола Александр Бухаров сегодня принимал поздравления от родных и близких, друзей и партнеров по команде, а также многочисленных поклонников его таланта из числа фанатов «Рубина» — в столице Татарстана прошла церемония бракосочетания игрока и его возлюбленной Оксаны.

Футбол Футбол Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.