Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фотоГазета Metro вчера в 11:37

Футболисты петербургского "Зенита" 4 июля представили новую форму. На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
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Футболки из пластиковых бутылок. «Зенит» презентовал новую форму

Санкт-Петербургские ведомости01:00

Биатлонисты испытали дежавю, увидев новую форму «Зенита»

Мойка78вчера в 11:13

«Зенит» представил форму на следующий сезон (фото)

Советский спортвчера в 07:31

Репортаж с презентации новой формы «Зенита»

Чемпионатвчера в 10:00

На новую форму каждого игрока «Зенита» ушло 16 бутылок. На Дзюбу — 22

Матч ТВвчера в 11:42

СБР пошутил над дизайном новой формы «Зенита»

Спорт-Экспрессвчера в 10:03

«Зенит» представил новую форму, сделанную из пластиковых бутылок

78.ruвчера в 07:28
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Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

Обновлено вчера в 18:39
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено вчера в 19:23
Наука

Амазонка подпитывает саргассовые водоросли в Атлантике

Ученые разобрались в причинах неожиданного бурного размножения саргассовых водорослей в Атлантическом океане, произошедшего в последние годы.
Обновлено в 04:30
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Общество

Синоптики рассказали, когда потеплеет в Москве

Прохладная погода задержится в Москве до середины июля. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева

Карина Мишулина называла актера обманщиком и давала скандальные интервью, ее маме стало плохо, Тимур Ереемеев проходил ДНК-тесты.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР

На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Общество

Назначения и отставки. В Челябинске свой пост покинул Сергей Шумаков

Градоначальник посоветовала Сергею Шумакову покинуть свой пост, что он и сделал.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Обновлено вчера в 22:11
Экономика

«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки

Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании

Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши

Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Общество

Россиянам упростили оформление наследства

В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Политика

Стало известно, когда состоится саммит РФ, Турции и Ирана по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Интерфаксу» подтвердил проведение саммита по Сирии в середине августа.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре

МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Дело о стрельбе в ТЦ Тюмени передали в СКР

Ранее до стрельбы, злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов, расположенных в торговом центре, лишив продавцов возможности покинуть помещение и ждали прибытия поддержки, которую вызвали по телефону, — рассказала Людмила Галстян, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Тюменской области.
Обновлено в 04:21
Авто

Продажи обновленного Skoda Superb начнутся в России в сентябре

Продажи обновленного Skoda Superb, дебют которого состоялся на чемпионате мира по хоккею в мае, начнутся в России до конца сентября.
Обновлено в 02:10
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Обновлено в 02:15
Общество

В России сократится список запрещенных для женщин профессий

Минтруд РФ планирует сократить список профессий, которые запрещены для женщин.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол

Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота

Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Нелюдимая дочь Мадонны готовится к свадьбе

Старшая дочь Мадонны — Лурдес Мария Чикконе-Леон — занимается свадебными хлопотами.
Обновлено вчера в 17:38
Музыка

Сергей Лазарев презентовал поклонникам в Сети новый летний хит

По всей видимости, Лазарев намерен "взорвать" потенциальным летним хитом отечественные аудиоплощадки.
Обновлено в 01:59
Политика

Секретные документы химлаборатории Портон-Дауна нашли в мусорном баке

Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне найдены в мусорном баке на севере Лондона.
Обновлено в 04:16
Общество

Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов

Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
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