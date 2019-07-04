Футбол
Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фотоГазета Metro 11:37
Футболисты петербургского "Зенита" 4 июля представили новую форму. На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
Футбол
Френк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:08
Спорт
Российские баскетболистки вылетели с чемпионата Европы
Обновлено в 11:07
Спорт
Фигуристка Константинова открыла бутылку ударом конька
Фигуристка Светлана Константинова записала видео, на кортом она открывает бутылку ударом конька.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных
В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.
Обновлено в 11:26
Политика
Путин подарил папе Римскому «Грех»
Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех».
Обновлено в 11:11
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости.
Обновлено в 05:47
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
Обновлено в 10:39
Финансы
Сбербанк получил от «Мечела» новую финансовую модель
Сбербанк получил от горно-металлургической компании «Мечел» обновленную финансовую модель. На данный момент компания проводит ее анализ.
Обновлено в 07:46
Авто
В России появится новый китайский кроссовер Chery Tiggo 4
Сколько будет стоить Chery Tiggo 4 в России пока не известно: рублевые цены будут объявлены позднее.
Обновлено в 07:13
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Политика
Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X
Ранее издание РБК рассказало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Врачи бесплатно помогли собиравшемуся продать почку ради сына отцу
В Индонезии мужчина решил продать почку, чтобы оплатить операцию для своего сына, но врачи сжалились и согласились провести лечение бесплатно.
Обновлено в 11:40
Политика
Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Здоровье
С 2023 года в России введут систему скидок на лекарства
В 2023 году в России создадут систему электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.
Обновлено в 04:36
Общество
В Башкирии обрушился второй по длине деревянный мост в России
Деревянный мост в Белорецке был самым длинным в России до строительства в 2016 году во Владимирской области Типографского моста, длина которого составляет 555 метров.
Обновлено в 06:19
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей
В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения
По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26
Политика
Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами
Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.
Обновлено в 11:30
Авто
Воскрешенный De Tomaso дебютировал с моделью P72
Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале
Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11