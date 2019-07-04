Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фотоГазета Metro 11:37

Футболисты петербургского "Зенита" 4 июля представили новую форму. На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
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Биатлонисты испытали дежавю, увидев новую форму «Зенита»

Мойка7811:13

«Зенит» представил форму на следующий сезон (фото)

Советский спорт07:31

«Зенит» представил новую форму, сделанную из пластиковых бутылок

78.ru07:28

На новую форму каждого игрока «Зенита» ушло 16 бутылок. На Дзюбу — 22

Матч ТВ11:42

СБР пошутил над дизайном новой формы «Зенита»

Спорт-Экспресс10:03

«Зенит» презентовал форму на новый сезон

Телеканал Санкт-Петербург08:39

Репортаж с презентации новой формы «Зенита»

Чемпионат10:00
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Футбол

Френк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:08
Спорт

Российские баскетболистки вылетели с чемпионата Европы

Обновлено в 11:07
Спорт

Фигуристка Константинова открыла бутылку ударом конька

Фигуристка Светлана Константинова записала видео, на кортом она открывает бутылку ударом конька.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных

В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.
Обновлено в 11:26
Политика

Путин подарил папе Римскому «Грех»

Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех».
Обновлено в 11:11
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости.
Обновлено в 05:47
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Кино

Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота

Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Футбол

«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Обновлено в 10:39
Финансы

Сбербанк получил от «Мечела» новую финансовую модель

Сбербанк получил от горно-металлургической компании «Мечел» обновленную финансовую модель. На данный момент компания проводит ее анализ.
Обновлено в 07:46
Авто

В России появится новый китайский кроссовер Chery Tiggo 4

Сколько будет стоить Chery Tiggo 4 в России пока не известно: рублевые цены будут объявлены позднее.
Обновлено в 07:13
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа

Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Политика

Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X

Ранее издание РБК рассказало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 08:34
Здоровье

Врачи бесплатно помогли собиравшемуся продать почку ради сына отцу

В Индонезии мужчина решил продать почку, чтобы оплатить операцию для своего сына, но врачи сжалились и согласились провести лечение бесплатно.
Обновлено в 11:40
Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед матчем с «Краснодаром-2»

Обновлено в 11:16
Политика

Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Здоровье

С 2023 года в России введут систему скидок на лекарства

В 2023 году в России создадут систему электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.
Обновлено в 04:36
Общество

В Башкирии обрушился второй по длине деревянный мост в России

Деревянный мост в Белорецке был самым длинным в России до строительства в 2016 году во Владимирской области Типографского моста, длина которого составляет 555 метров.
Обновлено в 06:19
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Происшествия

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей

В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
Обновлено в 08:14
Здоровье

Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения

По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26
Политика

Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами

Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.
Обновлено в 11:30
Авто

Воскрешенный De Tomaso дебютировал с моделью P72

Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале

Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
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