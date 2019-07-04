Футбол
Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фотоГазета Metro 11:37
Футболисты петербургского "Зенита" 4 июля представили новую форму. На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:10, Вашингтон
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
Обновлено в 16:12
Экономика
РФПИ и CDP подписали соглашение об инвестициях в 300 млн евро
Объем совместных инвестиций в течение ближайших трех лет в рамках соглашения составит до 300 млн евро.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Культура
Возможно найдено видео с Бэнкси
Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 16:00
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Общество
Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2019–2021 годы
В рамках Московского урбанистического форума состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2019–2021 годы.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Интернет
Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей
Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Здоровье
Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой
Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Политика
Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
Обновлено в 17:05
Общество
Сбежавшая жена шейха наняла адвоката принцессы Дианы для тяжбы с ним
Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.
Обновлено в 12:31
Экономика
X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»
Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Здоровье
Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей
Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
Обновлено в 16:17
Политика
Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате
Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25
Авто
Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения
Ещё в 2017 году Tesla представила автоматическую систему экстренного торможения (automatic emergency braking, AEB), используемую в её транспортных средствах с поддержкой технологии автопилота.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Под Тулой пьяная многодетная мать протащила на капоте полицейского
Пьяная женщина пыталась скрыться на машине от полиции в Тульской области, когда в автомобиле находился ее ребенок.
Обновлено в 12:23
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 14:30
Общество
Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Кино
Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»
Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Политика
Премьер Италии рассказал Путину о грусти из-за санкций против России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что испытывает грусть каждый раз, когда возникает необходимость продлить санкции против России.
Обновлено в 15:15