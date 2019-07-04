Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фотоГазета Metro 11:37

Футболисты петербургского "Зенита" 4 июля представили новую форму. На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
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Союз биатлонистов России пошутил про форму «Зенита». Ее цвета похожи на цвета сайта СБР

Sports.ru13:56

«Зенит» представил новую форму, сделанную из пластиковых бутылок

78.ru07:28

«Зенит» представил форму на следующий сезон (фото)

Советский спорт07:31

Репортаж с презентации новой формы «Зенита»

Чемпионат10:00

На новую форму каждого игрока «Зенита» ушло 16 бутылок. На Дзюбу — 22

Матч ТВ11:42

СБР пошутил над дизайном новой формы «Зенита»

Спорт-Экспресс10:03

Биатлонисты испытали дежавю, увидев новую форму «Зенита»

Мойка7811:13
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Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

Обновлено в 16:12
Экономика

РФПИ и CDP подписали соглашение об инвестициях в 300 млн евро

Объем совместных инвестиций в течение ближайших трех лет в рамках соглашения составит до 300 млн евро.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Культура

Возможно найдено видео с Бэнкси

Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 16:00
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Общество

Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2019–2021 годы

В рамках Московского урбанистического форума состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2019–2021 годы.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Политика

МИД Украины вызвал посла Венгрии

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Интернет

Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей

Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Здоровье

Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой

Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Политика

Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
Обновлено в 17:05
Общество

Сбежавшая жена шейха наняла адвоката принцессы Дианы для тяжбы с ним

Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.
Обновлено в 12:31
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

Обновлено в 16:22
Экономика

X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»

Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Здоровье

Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей

Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
Обновлено в 16:17
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате

Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25
Авто

Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения

Ещё в 2017 году Tesla представила автоматическую систему экстренного торможения (automatic emergency braking, AEB), используемую в её транспортных средствах с поддержкой технологии автопилота.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Под Тулой пьяная многодетная мать протащила на капоте полицейского

Пьяная женщина пыталась скрыться на машине от полиции в Тульской области, когда в автомобиле находился ее ребенок.
Обновлено в 12:23
Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Москалькова обратилась в прокуратуру по делу сестер Хачатурян

Обновлено в 15:18
Общество

Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Кино

Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»

Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Обновлено в 07:46
Политика

Премьер Италии рассказал Путину о грусти из-за санкций против России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что испытывает грусть каждый раз, когда возникает необходимость продлить санкции против России.
Обновлено в 15:15
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