Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фотоГазета Metro 11:37

Футболисты петербургского "Зенита" 4 июля представили новую форму. На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
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На новую форму каждого игрока «Зенита» ушло 16 бутылок. На Дзюбу — 22

Матч ТВ11:42

Биатлонисты испытали дежавю, увидев новую форму «Зенита»

Мойка7811:13

«Зенит» представил форму на следующий сезон (фото)

Советский спорт07:31

Репортаж с презентации новой формы «Зенита»

Чемпионат10:00

Союз биатлонистов России пошутил про форму «Зенита». Ее цвета похожи на цвета сайта СБР

Sports.ru13:56

СБР пошутил над дизайном новой формы «Зенита»

Спорт-Экспресс10:03

«Зенит» представил новую форму, сделанную из пластиковых бутылок

78.ru07:28
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Общество

Онищенко счел нереализуемой идею полного запрета смартфонов в школах

Полностью запретить детям использовать мобильные телефоны в школах невозможно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Обновлено в 13:07
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Гаджеты

Xiaomi представила новую версию Redmi K20 Pro для фанатов «Мстителей»

Компания Xiaomi представила лимитированную версию смартфона Redmi K20 под названием Marvel Hero Limited Edition для фанатов киновселенной Marvel.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Индии покойник ожил на похоронах

Обновлено в 10:29
Гаджеты

На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50

Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.
Обновлено в 09:59
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана

В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Футбол

ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ

Президент «Чайки» нелицеприятно отозвался о болельщиках желто-синих, руководство клуба ответило.
Обновлено в 09:37
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено в 09:05
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Игры

В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC

Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Обновлено в 07:46
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Политика

Путин обратил внимание на противоречивые заявления Зеленского

Ранее эксперт констатировал: выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо – Зеленский крайне слабо контролирует ситуацию в своей стране.
Обновлено в 14:10
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде

Признанный виновным в убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, передает ТАСС.
Обновлено в 14:03
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Обновлено в 08:46
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол

Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»

Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

«Аллигатор» против Apache: преимущества Ка-52 перечислили в США

Обновлено в 10:48
Общество

СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей

Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Происшествия

На Кубани в аквапарке погиб ребенок

Обновлено в 14:34
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