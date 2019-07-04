Футбол
Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фотоГазета Metro 11:37
Футболисты петербургского "Зенита" 4 июля представили новую форму. На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
Общество
Онищенко счел нереализуемой идею полного запрета смартфонов в школах
Полностью запретить детям использовать мобильные телефоны в школах невозможно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Обновлено в 13:07
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Гаджеты
Xiaomi представила новую версию Redmi K20 Pro для фанатов «Мстителей»
Компания Xiaomi представила лимитированную версию смартфона Redmi K20 под названием Marvel Hero Limited Edition для фанатов киновселенной Marvel.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Индии покойник ожил на похоронах
Обновлено в 10:29
Гаджеты
На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50
Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.
Обновлено в 09:59
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана
В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Футбол
ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ
Президент «Чайки» нелицеприятно отозвался о болельщиках желто-синих, руководство клуба ответило.
Обновлено в 09:37
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено в 09:05
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Политика
Путин обратил внимание на противоречивые заявления Зеленского
Ранее эксперт констатировал: выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо – Зеленский крайне слабо контролирует ситуацию в своей стране.
Обновлено в 14:10
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде
Признанный виновным в убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, передает ТАСС.
Обновлено в 14:03
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол
Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
Обновлено в 14:34