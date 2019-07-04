Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фотоГазета Metro 11:37

Футболисты петербургского "Зенита" 4 июля представили новую форму. На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
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Союз биатлонистов России пошутил про форму «Зенита». Ее цвета похожи на цвета сайта СБР

Sports.ru13:56

Биатлонисты испытали дежавю, увидев новую форму «Зенита»

Мойка7811:13

СБР пошутил над дизайном новой формы «Зенита»

Спорт-Экспресс10:03

Репортаж с презентации новой формы «Зенита»

Чемпионат10:00

На новую форму каждого игрока «Зенита» ушло 16 бутылок. На Дзюбу — 22

Матч ТВ11:42

«Зенит» представил форму на следующий сезон (фото)

Советский спорт07:31

«Зенит» представил новую форму, сделанную из пластиковых бутылок

78.ru07:28
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Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Авто

В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana

Обновлено в 10:40
Политика

Соловьев предрек Ковтуну жизнь в канаве

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун "побирается" на российских телеканалах.
Обновлено в 13:19
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

Обновлено в 14:42
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

Обновлено в 13:52
Происшествия

Дерево убило ребенка на востоке Москвы

На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Политика

Уголовное дело возбудили против бывшего главы «Автодора»

Против экс-главы государственного холдинга "Автодор" Сергея Кельбаха возбудили уголовное дело о превышении полномочий, заявил генпрокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 06:07
Игры

Установка Shenmue III потребует 100 Гбайт свободного места на диске

Deep Silver и Ys Net опубликовали системные требования приключенческой игры Shenmue III, которые на первый взгляд кажутся слегка завышенными.
Обновлено в 12:41
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Футбол

Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»

Вернувшийся в "Ювентус" голкипер Джанлуиджи Буффон решил не брать первый игровой номер и капитанскую повязку.
Обновлено в 13:37
Культура

Журналист узнал, как выглядит Бэнкси

Телеканал ITV London обнаружил архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который может являться самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено в 16:17
Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 13:20
Политика

Россия предоставила временное убежище семье из Германии

Обновлено в 11:14
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке

Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Политика

Путин призвал Гуаидо «вернуться на грешную Землю»

Президент России Владимир Путин, говоря на пресс-конференции в Риме о ситуации в Венесуэле, призвал главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом южноамериканской республики, «вернуться на Землю» и руководствоваться демократическими процедурами.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие

В Турции ожидают начала поставок С-400 на следующей неделе

Обновлено в 07:49
Игры

В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC

Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Политика

Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 08:00
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

LADA Granta в июне вновь стала самой продаваемой моделью в России

Обновлено в 05:58
Авто

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.
Обновлено в 14:57
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
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