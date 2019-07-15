Футбол
Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старостиПетербургский дневник вчера в 16:25
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.
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Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено в 05:08
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
В Госдуме исключили военную угрозу со стороны России для Европы
Никакой военной угрозы со стороны России для Европы не исходит, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Обновлено в 04:42
Общество
16 июля произойдет лунное затмение
Полные эффекты затмений занимают до шести месяцев. Лунное затмение 16 июля - это мощное время для освобождения.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать о принадлежности к ВС РФ
Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в Интернете и СМИ о принадлежности к ВС РФ и о своем местоположении, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика
Радий Хабиров сделал новое кадровое назначение
Радий Хабиров сделал новое кадровое назначение - замглавы администрации главы РБ по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев переведен на внутреннюю политику.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 17:13
Авто
В Японии официально представлен обновленный Nissan Skyline
Компания Nissan представила обновленный седан Skyline для японского рынка.
Обновлено в 04:42
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Футбол
«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» словами Федуна о Карпине
Пресс-служба "Ростова" анонсировала матч второго тура чемпионата России против московского "Спартака", использовав ставшую знаменитой фразу владельца московского клуба Леонида Федуна о нынешнем наставнике дончан Валерии Карпине.
Обновлено в 04:25
Авто
Дешевле всего ремонт автомобилей обходится на Урале
Обновлено в 04:52
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Пушкашем
В минувшем сезоне Пушкаш на правах аренды выступал за "Палермо" и забил 9 голов в 33 матчах Серии B. Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к форварду "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Тысячи человек приветствовали президента Франции Макрона в Белграде
Обновлено вчера в 14:29
Энергетика
«Северный поток» остановили на плановый ремонт
Обновлено в 03:19
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Авто
Военный дом на колесах появился в продаже
На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский за рулем Tesla снял новый видеоролик
Обновлено в 02:44
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса
Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Общество
Пожаловавшегося на низкую зарплату красноярца обвинили в неуважении к Путину
Мужчина разместил запись во «ВКонтакте» — сейчас его страница недоступна.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Реконструкцию главного здания Пушкинского музея перенесли на 2023 год
Реконструкция главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина начнется в 2023 году вместо ранее запланированного 2021 года.
Обновлено в 05:29