Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.

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