Футбол

Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старостиПетербургский дневник вчера в 16:25

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.
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Глушаков показал себя в старости

Евро-футбол.ру05:35

Дзюба состарил себя в мобильном приложении и назвал старым Муфасой

Чемпионатвчера в 15:43

«Старый Муфаса». Дзюба показал, как он может выглядеть в старости

Sportbox.RUвчера в 13:56

Дзюба состарил себя в FaceApp: «Старый Муфаса»🦁

Sports.ruвчера в 14:30

«Старый Муфаса». Дзюба показал, как будет выглядеть в старости

Спорт-Экспрессвчера в 13:58

«Старый Муфаса». Дзюба показал, как он может выглядеть в старости

Матч ТВвчера в 13:56

«Старый Муфаса» - Дзюба показал, как будет выглядеть в старости

Soccer.ruвчера в 15:00
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Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика

Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуированы здания УрФУ

Обновлено в 05:26
Экономика

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

В Госдуме исключили военную угрозу со стороны России для Европы

Никакой военной угрозы со стороны России для Европы не исходит, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Обновлено в 04:42
Общество

16 июля произойдет лунное затмение

Полные эффекты затмений занимают до шести месяцев. Лунное затмение 16 июля - это мощное время для освобождения.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Российским военным запретят рассказывать о принадлежности к ВС РФ

Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в Интернете и СМИ о принадлежности к ВС РФ и о своем местоположении, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика

Радий Хабиров сделал новое кадровое назначение

Радий Хабиров сделал новое кадровое назначение - замглавы администрации главы РБ по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев переведен на внутреннюю политику.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено вчера в 13:34
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией

Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 17:13
Авто

В Японии официально представлен обновленный Nissan Skyline

Компания Nissan представила обновленный седан Skyline для японского рынка.
Обновлено в 04:42
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Футбол

«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» словами Федуна о Карпине

Пресс-служба "Ростова" анонсировала матч второго тура чемпионата России против московского "Спартака", использовав ставшую знаменитой фразу владельца московского клуба Леонида Федуна о нынешнем наставнике дончан Валерии Карпине.
Обновлено в 04:25
Авто

Дешевле всего ремонт автомобилей обходится на Урале

Обновлено в 04:52
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Пушкашем

В минувшем сезоне Пушкаш на правах аренды выступал за "Палермо" и забил 9 голов в 33 матчах Серии B. Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к форварду "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 21:24
Политика

Тысячи человек приветствовали президента Франции Макрона в Белграде

Обновлено вчера в 14:29
Энергетика

«Северный поток» остановили на плановый ремонт

Обновлено в 03:19
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей

Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Авто

Военный дом на колесах появился в продаже

На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
Обновлено в 01:46
Политика

Зеленский за рулем Tesla снял новый видеоролик

Обновлено в 02:44
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Экономика

Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса

Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Политика

Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение

По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Общество

Пожаловавшегося на низкую зарплату красноярца обвинили в неуважении к Путину

Мужчина разместил запись во «ВКонтакте» — сейчас его страница недоступна.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Реконструкцию главного здания Пушкинского музея перенесли на 2023 год

Реконструкция главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина начнется в 2023 году вместо ранее запланированного 2021 года.
Обновлено в 05:29
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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