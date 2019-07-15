Футбол

Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старостиПетербургский дневник вчера в 16:25

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.
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Дзюба состарил себя в мобильном приложении и назвал старым Муфасой

Чемпионатвчера в 15:43

«Старый Муфаса» - Дзюба показал, как будет выглядеть в старости

Soccer.ruвчера в 15:00

«Старый Муфаса». Дзюба показал, как он может выглядеть в старости

Sportbox.RUвчера в 13:56

Дзюба показал себя в старости

Евро-футбол.рувчера в 14:14

«Старый Муфаса». Дзюба показал, как будет выглядеть в старости

Спорт-Экспрессвчера в 13:58

«Старый Муфаса». Дзюба показал, как он может выглядеть в старости

Матч ТВвчера в 13:56

Дзюба состарил себя в FaceApp: «Старый Муфаса»🦁

Sports.ruвчера в 14:30
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Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Кадастровая палата запустит сервис для поиска владельцев недвижимости

Узнать собственников или арендаторов в новом сервисе можно будет за одну-две минуты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Наука

Для лечения рака молочной железы предложен метод замораживания клеток

Обновлено вчера в 17:11
Политика

Офис Зеленского обсуждает возможные досрочные выборы в местные органы

В администрации президента Украины обсуждают возможность проведения очередных внеочередных выборов, на этот раз речь идет о выборах в органы местного самоуправления, которые намечены на 2020 год.
Обновлено вчера в 19:45
Кино

Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч

На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено вчера в 01:25
Политика

Конгресс США призвал объявить импичмент Трампу

Член Конгресса США Ильхам Омар, представляющая Демократическую партию от штата Миннесота и являющаяся американкой сомалийского происхождения, обвинила президента Дональда Трампа в нарушении прав человека и призвала объявить ему импичмент.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Экс-совладелец Антипинского НПЗ проведет два месяца под арестом

В чем подозревают Дмитрия Мазурова Бывший совладелец Антипинского НПЗ арестован на два месяца. Решение принял Тверской суд столицы.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол

В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром

В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено вчера в 13:34
Общество

Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено вчера в 04:47
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика

Дмитрий Медведев приедет в Тулу с рабочим визитом

Премьер-министр посетит одно из металлургических предприятия Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев приедет Тульскую область с рабочим визитом, как сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:48
Политика

Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны

Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Политика

Политологи составили рейтинг глав регионов России

«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Политика

Экс-министр: украинские власти считают жителей страны «дебилами»

"Дебилами" считают население страны власти Украины, и это может плохо кончиться.
Обновлено вчера в 22:45
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети

Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие

Десятый самолет с компонентами С-400 приземлился в Турции

Оборонное ведомство Турции сообщило, что во вторник, 16 июля, прибыл десятый самолет, на борту которого находятся компоненты российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:12
Космос

Сломалась европейская навигационная спутниковая система Galileo

Обновлено 14 июля в 10:30
Политика

Украинский депутат рассказал о московском гостеприимстве

Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина» рассказал, что представители российской стороны гостеприимно встретили украинских коллег, прибывших с визитом в Москву.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Астраханской области водитель легковушки сбил женщину и трех детей

Водитель автомобиля "Ока" сбил четырех человек, в том числе трех детей, в селе Зубовка Астраханской области, он задержан, сообщает УМВД России по региону.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Югре двухлетний ребёнок погиб от удара током

В Лянторе двухлетний мальчик погиб от удара током, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации

«С немедленным вступлением в силу воздушное пространство Пакистана открыто для всех типов гражданских перевозок на маршрутах, опубликованных ATS (Службой воздушного движения)»,— говорится в уведомлении для летчиков (NOTAM).
Обновлено в 01:29
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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