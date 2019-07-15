Футбол
Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старостиПетербургский дневник вчера в 16:25
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:00, Вашингтон
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Кадастровая палата запустит сервис для поиска владельцев недвижимости
Узнать собственников или арендаторов в новом сервисе можно будет за одну-две минуты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Наука
Для лечения рака молочной железы предложен метод замораживания клеток
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Офис Зеленского обсуждает возможные досрочные выборы в местные органы
В администрации президента Украины обсуждают возможность проведения очередных внеочередных выборов, на этот раз речь идет о выборах в органы местного самоуправления, которые намечены на 2020 год.
Обновлено вчера в 19:45
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Конгресс США призвал объявить импичмент Трампу
Член Конгресса США Ильхам Омар, представляющая Демократическую партию от штата Миннесота и являющаяся американкой сомалийского происхождения, обвинила президента Дональда Трампа в нарушении прав человека и призвала объявить ему импичмент.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Экс-совладелец Антипинского НПЗ проведет два месяца под арестом
В чем подозревают Дмитрия Мазурова Бывший совладелец Антипинского НПЗ арестован на два месяца. Решение принял Тверской суд столицы.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром
В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено вчера в 04:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Дмитрий Медведев приедет в Тулу с рабочим визитом
Премьер-министр посетит одно из металлургических предприятия Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев приедет Тульскую область с рабочим визитом, как сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:48
Политика
Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны
Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов России
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Политика
Экс-министр: украинские власти считают жителей страны «дебилами»
"Дебилами" считают население страны власти Украины, и это может плохо кончиться.
Обновлено вчера в 22:45
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Десятый самолет с компонентами С-400 приземлился в Турции
Оборонное ведомство Турции сообщило, что во вторник, 16 июля, прибыл десятый самолет, на борту которого находятся компоненты российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:12
Космос
Сломалась европейская навигационная спутниковая система Galileo
Обновлено 14 июля в 10:30
Политика
Украинский депутат рассказал о московском гостеприимстве
Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина» рассказал, что представители российской стороны гостеприимно встретили украинских коллег, прибывших с визитом в Москву.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Астраханской области водитель легковушки сбил женщину и трех детей
Водитель автомобиля "Ока" сбил четырех человек, в том числе трех детей, в селе Зубовка Астраханской области, он задержан, сообщает УМВД России по региону.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Югре двухлетний ребёнок погиб от удара током
В Лянторе двухлетний мальчик погиб от удара током, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации
«С немедленным вступлением в силу воздушное пространство Пакистана открыто для всех типов гражданских перевозок на маршрутах, опубликованных ATS (Службой воздушного движения)»,— говорится в уведомлении для летчиков (NOTAM).
Обновлено в 01:29