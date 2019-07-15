Футбол
Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старостиПетербургский дневник 16:25
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 20:53, Вашингтон
Происшествия
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Жители Донбасса рассказали об обстрелах ВСУ
Жители посёлков Зайцево и Коминтерново вблизи линии соприкосновения в Донбассе рассказали о жизни под обстрелами со стороны украинских военных.
Обновлено в 19:39
Экономика
Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»
В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
В НАТО увидели усиление попыток шпионажа против стран альянса
По словам генсека организации Йенса Столтенберга, речь идет о шпионаже за промышленными и гражданскими объектами, а также касается вооруженных сил и разведки.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие
Появилось видео полета российских Ту-160 над Балтийским морем
В мае сообщалось, что самолеты ВВС Великобритании пытаются перехватить российские самолеты над Балтийским морем.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено в 20:12
Футбол
«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Гацкана
Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи».
Обновлено в 07:40
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Транспорт
Беглов назвал проект развязки Шуваловского проспекта с ЗСД затратным
В Петербурге подготовили проект строительства транспортной развязки Шуваловского проспекта с ЗСД.
Обновлено в 10:13
Общество
Переход на латиницу в Казахстане затянется на десять лет
Переход на латиницу в Казахстане может затянуться еще на десять лет, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленных источников в дипломатических кругах республики.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла
Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.
Обновлено в 19:14
Авто
Появились фотографии салона новой Skoda Octavia
Новая Octavia разработана на одной платформе с Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3.
Обновлено в 11:36
Политика
Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Экономика
Приставам хотят упростить списывание долгов работодателей по зарплате
В Минюсте России разработали законопроект, который позволит судебным приставам оперативнее и проще списывать долги по зарплате со счетов работодателей.
Обновлено в 11:30
Общество
«Росконтроль» назвал опасные для здоровья марки куриного мяса
Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».
Обновлено в 01:48
Кино
Эмма Стоун сыграет в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд»
Обновлено в 11:45
Происшествия
На реке Лене в Якутии погибли двое детей
Обновлено в 09:45
Культура
Обиженная Скарлетт Йоханссон выступила против политкорректности
Скарлетт Йоханссон заявляет, что политкорректность вредит свободе искусства.
Обновлено в 15:44
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика
США предложат России новый договор по ядерному оружию
Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.
Обновлено в 19:34
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский объяснил отказ ездить на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не стал ездить на работу на велосипеде, потому что его кортеж никому не может помещать на дороге.
Обновлено в 13:53
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
СК запустил проект в YouTube, где поименно назовет виновных в преступлениях в Донбассе
На своем официальном канале СК РФ представит результаты следствия, покажет подозреваемых и обвиняемых в смерти мирных граждан Донбасса.
Обновлено в 11:49
Общество
В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию
Москвич Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей, включивших в программу реновации дом в Свиблове, где расположена принадлежащая ему квартира.
Обновлено в 17:01