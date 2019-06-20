Футбол
Артем Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футболаАиФ Санкт-Петербург 08:12
Только хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто сделал огромную популяризацию футбола. Сейчас много мальчишек занимаются футболом - это потрясающе.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Вашингтон
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено в 05:45
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Задушил и раздел: жуткое убийство 11-летней девочки совершил 22-летний сосед
В селе Ивановка Одесской области 13 июня бесследно пропала 11-летня девочка.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее
Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
Обновлено в 05:39
Наука
Физики определили причину замерзания мыльных пузырей
Обновлено вчера в 05:01
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Малышева два часа гуляла по улицам босиком
Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
Обновлено в 07:31
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Общество
Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Экономика
Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Политика
В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин поручил приравнять к ветеранам дагестанских ополченцев
Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:45
Политика
Путин заявил, что не является инопланетянином
Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Шведская прокуратура не будет обжаловать отказ о заочном аресте Ассанжа
Окружной суд Упсалы 3 июня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
Обновлено вчера в 13:06
Футбол
Главным тренером сборной Белоруссии назначен Михаил Мархель
Главным тренером мужской сборной Белоруссии по футболу назначен Михаил Мархель, об этом сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.
Обновлено в 06:39
Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд
Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:17
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
Обновлено в 06:48
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Новосибирске разыскивают мужчину, похитившего бывшую жену
18 июня около 09:20 в доме № 71/2 на улице Лобачевского в Заельцовском районе Новосибирска 34-летний Ярослав Фокин похитил на машине «Шкода Фабия» свою бывшую жену — 33-летнюю Елену Рухляду.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Путин объяснил свою вежливость детством в ленинградском дворе
Детство в Ленинграде повлияло на то, что Владимир Путин вежлив «с теми, кто поливает» Россию.
Обновлено в 09:42
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара
Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
Обновлено в 08:46