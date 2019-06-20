Футбол

Артем Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футболаАиФ Санкт-Петербург 08:12

Только хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто сделал огромную популяризацию футбола. Сейчас много мальчишек занимаются футболом - это потрясающе.
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Артем Дзюба: Большая благодарность Путину за чемпионат мира в России

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Дзюба заявил, что у него нет вопросов к Путину

RT на русском06:48

Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола

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Дзюба поблагодарил Путина за чемпионат мира

Газета.Ru06:31

Артем Дзюба: «Большая благодарность Путину за популяризацию футбола»

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Дзюба: выражаем благодарность Путину за огромную популяризацию футбола

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Дзюба: «Благодарны Путину за популяризацию футбола»

Бомбардир.ру05:13
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Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено в 05:45
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
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Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

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Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Происшествия

Задушил и раздел: жуткое убийство 11-летней девочки совершил 22-летний сосед

В селе Ивановка Одесской области 13 июня бесследно пропала 11-летня девочка.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее

Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
Обновлено в 05:39
Наука

Физики определили причину замерзания мыльных пузырей

Обновлено вчера в 05:01
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Малышева два часа гуляла по улицам босиком

Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
Обновлено в 07:31
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Общество

Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Экономика

ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров

ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Экономика

Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Политика

В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос

Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин поручил приравнять к ветеранам дагестанских ополченцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:45
Политика

Путин заявил, что не является инопланетянином

Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Шведская прокуратура не будет обжаловать отказ о заочном аресте Ассанжа

Окружной суд Упсалы 3 июня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400

Обновлено вчера в 13:06
Футбол

Главным тренером сборной Белоруссии назначен Михаил Мархель

Главным тренером мужской сборной Белоруссии по футболу назначен Михаил Мархель, об этом сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.
Обновлено в 06:39
Финансы

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд

Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:17
Энергетика

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Обновлено в 06:48
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Происшествия

В Новосибирске разыскивают мужчину, похитившего бывшую жену

18 июня около 09:20 в доме № 71/2 на улице Лобачевского в Заельцовском районе Новосибирска 34-летний Ярослав Фокин похитил на машине «Шкода Фабия» свою бывшую жену — 33-летнюю Елену Рухляду.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Путин объяснил свою вежливость детством в ленинградском дворе

Детство в Ленинграде повлияло на то, что Владимир Путин вежлив «с теми, кто поливает» Россию.
Обновлено в 09:42
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Футбол

ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара

Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
Обновлено в 08:46
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