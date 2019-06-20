Футбол

Артем Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футболаАиФ Санкт-Петербург 08:12

Только хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто сделал огромную популяризацию футбола. Сейчас много мальчишек занимаются футболом - это потрясающе.
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Артем Дзюба: Большая благодарность Путину за чемпионат мира в России

Советский спорт07:03

Дзюба: выражаем благодарность Путину за огромную популяризацию футбола

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Дзюба поблагодарил Путина за чемпионат мира

Газета.Ru06:31

Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола

News.ru05:38

Артем Дзюба: «Большая благодарность Путину за популяризацию футбола»

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Дзюба заявил, что у него нет вопросов к Путину

RT на русском06:48

Дзюба: «Благодарны Путину за популяризацию футбола»

Бомбардир.ру05:13
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:33, Вашингтон
Общество

Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году

С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Пожар в таунхаусе в Подмосковье локализован

Пожар в подмосковном Пушкино, где горит таунхаус, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений

Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
Обновлено в 08:25
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Подтвердилась информация о сбитом Ираном беспилотнике США

Обновлено в 05:29
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
ЖКХ

Путин отреагировал на фото с мусором из Свердловской области

Обновлено в 06:32
Политика

На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
Обновлено в 03:51
Финансы

Биржевой курс доллара обновил минимум года

Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Экономика

Путин заявил о росте зарплат россиян

Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
Обновлено в 06:18
Гаджеты

Гоночный симулятор F1 2019 займёт 80 Гбайт на жёстком диске

Обновлено в 05:05
Происшествия

За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН

Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Обновлено в 08:28
Финансы

Россия доразмещает долларовые евробонды на $4,5 млрд

Минфин выходит на внешний рынок второй раз в этом году, в марте размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% годовых (этот выпуск Минфин доразмещает в четверг), и доразмещены евробонды с погашением в 2025 г. на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 05:07
Политика

Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог

В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Экономика

«Энел Россия» подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС

«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) подписала договор о продаже «Кузбассэнерго», «дочке» Сибирской генерирующей компании, крупнейшей угольной станции в РФ — Рефтинской ГРЭС.
Обновлено в 02:52
Здоровье

ФОМС упразднил понятие «дефект медицинской помощи»

Документ вступает в силу с 29 июня 2019 г. и отменяет приказ ФОМС от 01.12.2010 г. № 230.
Обновлено в 04:00
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Происшествия

На избившего журналиста российского чиновника возбудили еще одно дело

Против главы района возбудили уголовное дело за воспрепятствование деятельности журналиста, чиновник назвал инцидент провокацией.
Обновлено в 06:02
Общество

Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе

Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Политика

Зеленский подписал указ о создании офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путём реорганизации и сокращения численности работников его администрации.
Обновлено в 07:33
Общество

Путин попросил губернатора разобраться с застройкой в Красноярске

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал ситуацию с жилой застройкой и развитием социальной инфраструктуры в Красноярске.
Обновлено в 07:05
Политика

Путин ответил на вопрос о фейковых новостях

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с распространением фейковых новостей действительно существует.
Обновлено в 08:24
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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