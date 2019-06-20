Футбол
Артем Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футболаАиФ Санкт-Петербург 08:12
Только хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто сделал огромную популяризацию футбола. Сейчас много мальчишек занимаются футболом - это потрясающе.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:33, Вашингтон
Общество
Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году
С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Пожар в таунхаусе в Подмосковье локализован
Пожар в подмосковном Пушкино, где горит таунхаус, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:16
Политика
Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений
Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
Обновлено в 08:25
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
ЖКХ
Путин отреагировал на фото с мусором из Свердловской области
Обновлено в 06:32
Политика
На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
Обновлено в 03:51
Финансы
Биржевой курс доллара обновил минимум года
Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации
Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
Гоночный симулятор F1 2019 займёт 80 Гбайт на жёстком диске
Обновлено в 05:05
Происшествия
За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН
Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Обновлено в 08:28
Финансы
Россия доразмещает долларовые евробонды на $4,5 млрд
Минфин выходит на внешний рынок второй раз в этом году, в марте размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% годовых (этот выпуск Минфин доразмещает в четверг), и доразмещены евробонды с погашением в 2025 г. на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 05:07
Политика
Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог
В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Транспорт
В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам
Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Экономика
«Энел Россия» подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС
«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) подписала договор о продаже «Кузбассэнерго», «дочке» Сибирской генерирующей компании, крупнейшей угольной станции в РФ — Рефтинской ГРЭС.
Обновлено в 02:52
Здоровье
ФОМС упразднил понятие «дефект медицинской помощи»
Документ вступает в силу с 29 июня 2019 г. и отменяет приказ ФОМС от 01.12.2010 г. № 230.
Обновлено в 04:00
Общество
После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка
«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Происшествия
На избившего журналиста российского чиновника возбудили еще одно дело
Против главы района возбудили уголовное дело за воспрепятствование деятельности журналиста, чиновник назвал инцидент провокацией.
Обновлено в 06:02
Общество
Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе
Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Политика
Зеленский подписал указ о создании офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путём реорганизации и сокращения численности работников его администрации.
Обновлено в 07:33
Общество
Путин попросил губернатора разобраться с застройкой в Красноярске
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал ситуацию с жилой застройкой и развитием социальной инфраструктуры в Красноярске.
Обновлено в 07:05
Политика
Путин ответил на вопрос о фейковых новостях
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с распространением фейковых новостей действительно существует.
Обновлено в 08:24
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11