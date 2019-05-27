Футбол

Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»Piter.tv 04:30

Игрок "сине-бело-голубых" призвал поклонников активнее поддерживать команду в следующем сезоне, когда "Зенит" вернется в Лигу чемпионов. Нападающий Артем Дзюба обратился к фанатам "Зенита" после новости о рекорде по посещаемости среди всех клубов в РПЛ. Об этом сообщает Чемпионат.com.
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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