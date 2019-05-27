Футбол
Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»Piter.tv 04:30
Игрок "сине-бело-голубых" призвал поклонников активнее поддерживать команду в следующем сезоне, когда "Зенит" вернется в Лигу чемпионов. Нападающий Артем Дзюба обратился к фанатам "Зенита" после новости о рекорде по посещаемости среди всех клубов в РПЛ. Об этом сообщает Чемпионат.com.
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«Космическая посещаемость!» Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку
Sport24.ruвчера в 18:53
"Потрясающая, фантастическая, космическая!" Дзюба - о посещаемости матчей "Зенита"
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