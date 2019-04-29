Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»Piter.tv 05:31

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба обратился к фанатам после победы "сине-бело-голубых" над "Крыльями Советов" (4:2). Игрок разместил ролик в социальных сетях. Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку, сказав, что она важна для каждого игрока.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Кино Фото: Дженнифер Лоуренс, Эмбер Херд, Джаред Лето и другие звезды на кинофестивале Tribeca Александр Скарсгард на красной дорожке Tribeca представил свой новый боевик "Убойная команда" (The Kill Team), Эмбер Херд порадовала фанатов очередным соблазнительным образом в полупрозрачном платье на показе драмы "Гетто" (Gully).

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Общество В Госдуму планируют повторно внести проект о штрафах для зацеперов Предлагается увеличить размер штрафа за зацепинг на транспорте до 1,5 тысячи рублей и установить при этом минимальный штраф за данное правонарушение в размере 700 рублей.

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