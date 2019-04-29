Футбол
Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»Piter.tv 05:31
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба обратился к фанатам после победы "сине-бело-голубых" над "Крыльями Советов" (4:2). Игрок разместил ролик в социальных сетях. Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку, сказав, что она важна для каждого игрока.
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Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Футбол
Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Кино
Фото: Дженнифер Лоуренс, Эмбер Херд, Джаред Лето и другие звезды на кинофестивале Tribeca
Александр Скарсгард на красной дорожке Tribeca представил свой новый боевик "Убойная команда" (The Kill Team), Эмбер Херд порадовала фанатов очередным соблазнительным образом в полупрозрачном платье на показе драмы "Гетто" (Gully).
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Голкипер "Колорадо" Семен Варламов участия в матче не принимал. Счет в серии стал равным - 1 - 1.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией
По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Авто
Все больше северян могут позволить себе купить автомобиль
Обновлено в 03:22
Общество
Мосгордума отклонила законопроект о частичном запрете реагентов
Мосгордума не стала принимать законопроект о частичном запрете использования противогололедных реагентов в столице, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Названа возможная причина победы дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 12:50
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Общество
Власти Москвы призвали готовить здоровые шашлыки в сезон пикников
Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова объявила о старте сезона пикников и поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 08:10
Общество
В Госдуму планируют повторно внести проект о штрафах для зацеперов
Предлагается увеличить размер штрафа за зацепинг на транспорте до 1,5 тысячи рублей и установить при этом минимальный штраф за данное правонарушение в размере 700 рублей.
Обновлено в 08:54
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Наука
В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека
Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тыс. лет, обнаружены на юге Чили. Об этом сообщил телеканал Teletrece.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Россия начала каждый день бомбить террористов в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России четвертый день подряд атакуют северо-западный регион Сирии.
Обновлено в 06:31
Авто
Как проводят краш-тесты гиперкаров по 2 миллиона долларов
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg показал, как проводят краш-тесты новых моделей.
Обновлено в 03:50
Транспорт
Технологическое движение поездов по Крымскому мосту начнется в августе
Предполагается, что уже в августе 2019 года по мосту начнется технологическое движение поездов, а в декабре, как уже не раз было заявлено, через Керченский пролив пойдут первые пассажирские и грузовые поезда в обоих направлениях.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Экономика
ЦБ зафиксировал рост ВВП России в I квартале 2019 года на уровне 1-1,5%
По итогам I квартала выпуск в промышленности увеличился на 2,1% в годовом сопоставлении, что оказалось ниже февральского прогноза, в котором предполагалось сохранение годового темпа прироста промышленного производства вблизи уровня предыдущего квартала на уровне 2,5-3,0%.
Обновлено в 08:05
Политика
Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»
Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Кино
В «Игре престолов» нашли плагиат русских народных сказок
Обновлено в 08:58
Политика
МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах
Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах.
Обновлено в 08:28