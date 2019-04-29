Футбол

Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»Piter.tv 05:31

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба обратился к фанатам после победы "сине-бело-голубых" над "Крыльями Советов" (4:2). Игрок разместил ролик в социальных сетях. Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку, сказав, что она важна для каждого игрока.
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Дзюба поблагодарил болельщиков после победы «Зенита» над «Крыльями Советов»

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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