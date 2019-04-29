Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»Piter.tv 05:31

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба обратился к фанатам после победы "сине-бело-голубых" над "Крыльями Советов" (4:2). Игрок разместил ролик в социальных сетях. Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку, сказав, что она важна для каждого игрока.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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