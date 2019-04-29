Футбол
Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»Piter.tv 05:31
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба обратился к фанатам после победы "сине-бело-голубых" над "Крыльями Советов" (4:2). Игрок разместил ролик в социальных сетях. Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку, сказав, что она важна для каждого игрока.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:44, Ашберн
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах
В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Экономика
Долги «Детского мира» достигли ₽23 млрд. Котировки пошли вниз
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 30,1%, до ₽1,9 млрд против ₽1,4 млрд в том же периоде 2018 года.
Обновлено в 06:52
Политика
Глава МИД Ливии приедет в Россию на встречу с Лавровым
Глава ливийского МИДа правительства нацсогласия Мухаммед Сияла приедет в Россию, чтобы встретиться с коллегой главой МИД России Сергеем Лавровым. сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:44
Происшествия
При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей
При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Петербурге дым от бытовки приняли за пожар в башне жилого комплекса
Бытовка загорелась у строящихся домов-башен ЖК «Приморский квартал», затянув небо черным дымом, из-за чего очевидцы поначалу сообщали, что загорелась одна из башен.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки
По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Спорт
Российская самбистка сломала в драке нос сопернице
Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Экономика
Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста
Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Судебные приставы спели для должников
Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.
Обновлено в 04:25
Общество
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере
Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
Обновлено в 05:58
Технологии
Многие пользователи не стирают данные полностью при продаже Б/У накопителей
На одном из купленных накопителей было 5 Гбайт архивных внутренних электронных сообщений крупной туристической компании, а на другом — 3 Гбайт сведений о доставке и других данных компании, занимающейся грузоперевозками.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Британка лишилась миллионов из-за любви к Джейсону Стэйтему
Жительница Великобритании рассказала, как лишилась большой суммы денег из-за того, что поверила онлайн-мошеннику, представившемуся ей Джейсоном Стэйтемом.
Обновлено в 06:10
Общество
Тамбов назвали одним из самых бедных городов России
В тройке самых бедных городов страны оказались Саранск, Тамбов и Саратов. В пятерку «лучших» вошел также Белгород.
Обновлено в 04:27
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Общество
Уральского преподавателя заставили уволиться из-за поста студента
Преподавателя факультета журналистики УрФУ Любовь Третьякову заставили уволиться из Югорского государственного университета, где она работала по совместительству, из-за поста студента в Facebook.
Обновлено в 06:15
Происшествия
«Проверял мощность оружия»: в Тюмени расстреляно маршрутное такси
В Тюмени мужчина из хулиганских побуждений расстрелял из пневматического пистолета стёкла маршрутного такси с пассажирами.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Политика
Представитель Зеленского опроверг слухи о встречах с олигархами в Турции
Ранее Telegram-канал «Незыгарь» и ряд СМИ сообщили о том, что во время своей поездки в Турцию Зеленский провел встречи с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, украинским бизнесменом Игорем Коломойским, а также представителями советника президента России Владислава Суркова, курирующего вопросы Украины, депутатом Рады Юрием Бойко и крупными украинскими бизнесменами.
Обновлено в 05:47
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Наука
В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека
Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тыс. лет, обнаружены на юге Чили. Об этом сообщил телеканал Teletrece.
Обновлено в 01:51
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Энергетика
Роснефть заявила о полном соответствии поставляемой нефти ГОСТу
Роснефть сдает в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» нефть, которая полностью соответствует требованиям ГОСТа, это подтверждают лабораторные исследования, проведенные обеими компаниями, сообщил представитель Роснефти.
Обновлено в 06:18