Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»Piter.tv 05:31

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба обратился к фанатам после победы "сине-бело-голубых" над "Крыльями Советов" (4:2). Игрок разместил ролик в социальных сетях. Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку, сказав, что она важна для каждого игрока.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Политика Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.

Экономика Долги «Детского мира» достигли ₽23 млрд. Котировки пошли вниз Скорректированный показатель EBITDA вырос на 30,1%, до ₽1,9 млрд против ₽1,4 млрд в том же периоде 2018 года.

Политика Глава МИД Ливии приедет в Россию на встречу с Лавровым Глава ливийского МИДа правительства нацсогласия Мухаммед Сияла приедет в Россию, чтобы встретиться с коллегой главой МИД России Сергеем Лавровым. сообщает РИА "Новости".

Происшествия При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.

Шоу-бизнес В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.

Энергетика «Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом» Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».

Происшествия В Петербурге дым от бытовки приняли за пожар в башне жилого комплекса Бытовка загорелась у строящихся домов-башен ЖК «Приморский квартал», затянув небо черным дымом, из-за чего очевидцы поначалу сообщали, что загорелась одна из башен.

Происшествия Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.

Спорт Российская самбистка сломала в драке нос сопернице Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.

Экономика Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.

Общество Судебные приставы спели для должников Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.

Общество Путин вручил медали Героям Труда Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Происшествия Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.

Технологии Многие пользователи не стирают данные полностью при продаже Б/У накопителей На одном из купленных накопителей было 5 Гбайт архивных внутренних электронных сообщений крупной туристической компании, а на другом — 3 Гбайт сведений о доставке и других данных компании, занимающейся грузоперевозками.

Происшествия Британка лишилась миллионов из-за любви к Джейсону Стэйтему Жительница Великобритании рассказала, как лишилась большой суммы денег из-за того, что поверила онлайн-мошеннику, представившемуся ей Джейсоном Стэйтемом.

Общество Тамбов назвали одним из самых бедных городов России В тройке самых бедных городов страны оказались Саранск, Тамбов и Саратов. В пятерку «лучших» вошел также Белгород.

Политика В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.

Общество Уральского преподавателя заставили уволиться из-за поста студента Преподавателя факультета журналистики УрФУ Любовь Третьякову заставили уволиться из Югорского государственного университета, где она работала по совместительству, из-за поста студента в Facebook.

Происшествия «Проверял мощность оружия»: в Тюмени расстреляно маршрутное такси В Тюмени мужчина из хулиганских побуждений расстрелял из пневматического пистолета стёкла маршрутного такси с пассажирами.

Происшествия Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.

Политика Представитель Зеленского опроверг слухи о встречах с олигархами в Турции Ранее Telegram-канал «Незыгарь» и ряд СМИ сообщили о том, что во время своей поездки в Турцию Зеленский провел встречи с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, украинским бизнесменом Игорем Коломойским, а также представителями советника президента России Владислава Суркова, курирующего вопросы Украины, депутатом Рады Юрием Бойко и крупными украинскими бизнесменами.

Кино Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов» Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.

Наука В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тыс. лет, обнаружены на юге Чили. Об этом сообщил телеканал Teletrece.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5% ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.