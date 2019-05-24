Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразиемСпорт-Экспресс 06:07

Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию. Многие фанаты были недовольны развязкой.

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