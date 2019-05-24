Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразиемСпорт-Экспресс 06:07
Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию. Многие фанаты были недовольны развязкой.
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Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Политика
Путину доложили о деле полковников-миллиардеров из ФСБ
Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности.
Обновлено в 07:45
Общество
Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге
В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Футбол
Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»
Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может в летнее межсезонье пополнить ряды вице-чемпиона Германии дортмундской «Боруссии».
Обновлено в 01:39
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
19-летняя Стефания Маликова посетила театр вместе с бойфрендом
Дочь популярного исполнителя Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания растет настоящей красавицей, поэтому неудивительно, что у нее есть поклонники.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии
По версии следствия, Ивлев в 2001–2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.
Обновлено в 05:19
Политика
Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе
Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено вчера в 07:13
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Первые фото ремонта в новой квартире Надежды Ермаковой
Скоро в новой квартире Ермаковой начнется ремонт. Над дизайном апартаментов Надежа работает в тандеме со специалистом из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:00
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник
Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:36
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Общество
Роскачество назвало лучшие глазированные сырки
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
СК Дагестана требует арестовать имущество чиновников Росреестра
Следователи в Республике Дагестан подали в суд ходатайство об аресте имущества чиновников, подозреваемых по делу Росреестра РД.
Обновлено в 06:56
Здоровье
В рамках проекта лекарственного возмещения аптеки значительно увеличили выручку
До 49% выросла выручка аптек Кировской области, которые участвуют в пилотном проекте по лекарственному возмещению Об этом сообщил первый зам. председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в ходе IX Всероссийского конгресса «Право на лекарство», который прошел в Москве.
Обновлено в 07:16
Здоровье
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
Обновлено в 02:46
Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 03:21
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Авто
Обновленный Haval H9 показали на первых фото
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж обновленный флагманский внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:37
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Общество
Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от квартир
Обновлено в 07:15
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25