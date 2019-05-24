Футбол

Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразиемСпорт-Экспресс 06:07

Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию. Многие фанаты были недовольны развязкой.
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Дзюба отреагировал на финал «Игры престолов»

Газета.Ru07:49

Дзюба – о финале «Игры престолов»: «Безобразие, катастрофа, ужас, провал! Нужно переснимать»

Бомбардир.ру06:59

Дзюба назвал безобразием финал «Игры престолов»

RT на русском06:41

Дзюба: «Финал «Игры престолов» — безобразие! Нужно переснимать!»

Sport24.ru06:09

Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием

Спорт-Экспресс06:07

Артем Дзюба резко отреагировал на концовку «Игры престолов»

Спорт день за днем07:00

Дзюба раскритиковал финал «Игры Престолов»

Матч ТВ07:02
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Политика

Тереза Мэй объявила об отставке

Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Политика

Путину доложили о деле полковников-миллиардеров из ФСБ

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности.
Обновлено в 07:45
Общество

Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге

В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Футбол

Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может в летнее межсезонье пополнить ряды вице-чемпиона Германии дортмундской «Боруссии».
Обновлено в 01:39
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

19-летняя Стефания Маликова посетила театр вместе с бойфрендом

Дочь популярного исполнителя Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания растет настоящей красавицей, поэтому неудивительно, что у нее есть поклонники.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии

По версии следствия, Ивлев в 2001–2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.
Обновлено в 05:19
Политика

Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе

Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено вчера в 07:13
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Первые фото ремонта в новой квартире Надежды Ермаковой

Скоро в новой квартире Ермаковой начнется ремонт. Над дизайном апартаментов Надежа работает в тандеме со специалистом из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:00
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В мечети в Кабуле прогремел взрыв

По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство экс-генерала СК Никандрова об УДО

Обновлено в 07:36
Происшествия

В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник

Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:36
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Общество

Роскачество назвало лучшие глазированные сырки

Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

СК Дагестана требует арестовать имущество чиновников Росреестра

Следователи в Республике Дагестан подали в суд ходатайство об аресте имущества чиновников, подозреваемых по делу Росреестра РД.
Обновлено в 06:56
Здоровье

В рамках проекта лекарственного возмещения аптеки значительно увеличили выручку

До 49% выросла выручка аптек Кировской области, которые участвуют в пилотном проекте по лекарственному возмещению Об этом сообщил первый зам. председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в ходе IX Всероссийского конгресса «Право на лекарство», который прошел в Москве.
Обновлено в 07:16
Здоровье

В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет

В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
Обновлено в 02:46
Политика

В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 03:21
Политика

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

США снова проиграли: Индия может отказаться от F-21 в пользу МиГ-35

Обновлено в 06:06
Авто

Обновленный Haval H9 показали на первых фото

Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж обновленный флагманский внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:37
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Общество

Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от квартир

Обновлено в 07:15
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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