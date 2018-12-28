Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в шутку сказал, что предстоящий 2019 год ассоциируется у него с форвардом Александром Кокориным.

с чего всё началось

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, по признанию многих, провел свой лучший футбольный сезон. В этом году он помог сборной России пробиться в четвертьфинал чемпионата мира, который проходил в нашей стране. Недаром специалисты признали его лучшим игроком года среди россиян.

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